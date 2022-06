Huszonkettedik alkalommal indult el a Tenkes Huszár Bandérium Hagyományőrző Egyesület által szervezett Tenkes Hadjárat. A csütörtöktől vasárnapig tartó huszár katonai hagyományőrző emléktúrára és kulturális lovas rendezvénysorozatra közel húsz huszár érkezett, akik lóháton több mint száz kilométer megtételével járták végig a dél-baranyai térség településeit.

A lovasok csütörtökön a Csizik-lovastanyán találkoztak, onnan délután a siklósi várba mentek, itt tartották az első díszszemlét. Innen Riegl Gábor, Siklós polgármestere, és Szentgyörgy­váry Péter várkapitány indította útnak a hagyományőrző csapatot.

Másnap a máriagyűdi kegy­templomnál, majd Kistótfaluban, Palkonyán, azután pedig Villánykövesden, Villányban és Nagyharsányban tartottak díszszemlét a Tenkes Hadjárat résztvevői. A huszár hagyományőrzőket mindenhol a településvezetők is köszöntötték. Nagyharsányban az ország első Kossuth-szobrát is megkoszorúzták a lovasok, Siklóson pedig, a Postaszálláson lévő Vitézek útja utcanév­adó ünnepségen sorakoztak fel. Huszonkét évvel ezelőtt innen indult az első Tenkes Hadjárat.

A Tenkes Csárda ezúttal is a szombati nap utolsó állomása volt, itt huszár-karusszelt, és csikós bemutatót tartottak a hagyományőrzők. Vasárnap Harkányban és újra Siklóson álltak díszfalat a résztvevők.

Csizik Mihály, a Tenkes Hadjárat vezetője elmondta, nagy melegben, de jó hangulatban tették meg az idei túrát, a hagyományőrző huszárok az ország több pontjáról érkeztek a programra. A lovas menetet, a díszszemlét, illetve a hagyományőrző ruhákat mindenhol nagy érdeklődéssel fogadták a helyiek, és a gyerekek is örülhettek, hiszen ahogy az elmúlt években, így most is lovagolhattak.

Huszonkét évvel ezelőtt egyébként még kilencnapos volt a Tenkes Hadjárat, és ezzel együtt a megtett táv is a mai háromszorosa volt. Akkor tizennyolc települést érintettek, a Tenkes-hegyet megkerülve a Dráva partjáig, Diósviszlót és Kisdért is, felfelé pedig egészen Egerágig is elmentek a lovasok. A túra időpontja viszont azóta sem változott, mindig június utolsó hetére, hétvégéjére esett.