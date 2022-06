A 144 tanórás képzés során elméleti és gyakorlati ismeretekre is szert tettek azok az önkéntes tűzoltók, akik tavaly novemberben kezdték tanulmányaikat a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon. A tanfolyam során tűzoltási- és műszaki mentési feladatokban is jártasságot szerezhettek, hiszen a vizsga nem csupán írásbeli részből, hanem gyakorlati feladat teljesítéséből is állt. A hat önkéntes tűzoltó, akik a napokban sikeres vizsgát tettek, a kellő ismeretek mellett gyakorlati készségeiket is tökélyre fejlesztették.