Nem kizárt, hogy országos politikai alku tárgya lett a baloldaliak között Pécs városa, miután a pécsi Tóth Bertalan a választás után bejelentette, hogy félreáll, nem indul az őszi tisztújításon az MSZP elnöki posztjáért, ezzel pedig a Demokratikus Koalíció elnökének, Gyurcsány Ferencnek kedvezett, hiszen a két pártelnök között finoman szólva sem volt felhőtlen a viszony, a DK célja – mint minden pártnak – minél több szavazó megnyerése, maga mellé állítása.

A DK a politikai alku alapján pedig „átengedhette" a szocialistáknak Pécset: az önkormányzati szférát, cégeket, hogy azokban domináljanak. Ez a térhódítás már az elmúlt években elindult, hiszen MSZP-s potentátok, káderek kerültek vezető posztokra, nem egyszer Puch László MSZP-s oligarchát emlegették a háttérben. Az sem véletlen, hogy Péterffy Attila, Pécs polgármestere a városi cégekre, intézményekre a „birodalom" kifejezést használja.

A baloldal számára a Zsolnay Kulturális Negyed az egyik legnagyobb falat, hiszen évente közel kétmilliárdos állami támogatás érkezik a működtetésére. Rendkívül nagy pénzösszeg sorsáról lehet dönteni úgy, hogy arról csak áttételesen – beszámolókból – értesülhetnek a választók. Az átlagember számára köztudottan nem átlátható egy városi cég működése, ráadásul a városi ellenzék sem delegálhatott tagot a Zsolnay Kulturális Negyed felügyelő bizottságába, ezért gazdálkodást sem lehet ilyen formán ellenőrizni.

Az akvapark ügyével egyáltalán nem siető baloldaliak Bleszity Pétert, a negyed igazgatóját most arra hivatkozva akarják eltávolítani, hogy két év (!) múlva lejár a „kormánnyal kötött szerződés a finanszírozásról, és a kormányzati tárgyalások teljeskörű előkészítésének alapfeltétele a városi oldalon egységes álláspont kialakítása mind a pénzügyi, mind a kulturális-stratégiai célokat illetően". Állításuk szerint ehhez a negyed és a kulturális cégek menedzsmentjei között együttműködő és feszültségektől mentes viszonyra van szükség, ami a "Pannon Filharmonikusok esetében nem tekinthető teljesnek".

Csakhogy úgy tudjuk, hogy ha volt is konfliktus a felek között, az a két városi vállalat közötti munkakapcsolatba, egyeztetési sorba beleillet, nem jelentett különösebben komoly kilengést, hiszen pénzügyi szempontokat igyekezett mindkét fél érvényesíteni a saját cégének érdekeit szem előtt tartva. Az az indok is kétséges, hogy a kormányellenes propagandát szinte sportszerűen űző baloldali városvezetők éppen a kormánnyal vennének fel normális kapcsolatot, Péterffy még a Modern Városok Program kormánybiztosával sem ült le tárgyalni.

Mindenesetre Bleszitynek sikerült 450 milliót a cég kasszájában tartania, miközben ellenállt a különböző igényeknek, politikai nyomásgyakorlásnak. Nem kizárt, hogy ez lehet a fő bűne is, és forrásaink szerint már a kinevezését követő harmadik hónapban megromolhatott a viszonya a városvezetéssel, Péterffyvel például egy-egy kötelező protokolleseményt kivéve nem is igazán tudott egyeztetni személyesen.

A szocialista-DK-s körök állításuk szerint „egy évre egy, a cég működését jól ismerő igazgató megbízását javasolják, akinek a fő feladata az ingatlanállomány üzemeltetése mellett a Cella Septichora most induló felújításának sikeres befejezése lesz". Úgy tudjuk, hogy a jelenleg a karbantartásért felelős vezetőt akarják a cég élére felemelni, akivel Bleszitynek már korábban komoly nézeteltérése volt, és akit az egyik volt szocialista parlamenti képviselőhöz köthetnek.

Bleszity kinevezése sem volt botrányoktól mentes

Bognár Szilvia volt DK-s alpolgármester részben azért is veszítette el pozícióját, mert a városvezetésen belül kiállt azon véleménye mellett, hogy a pécsi kulturális holding élére kulturális területről érkező szakembert kellene kinevezni, Bleszity viszont korábban autófinanszírozással, marketing értékesítéssel foglalkozott. Péterffyék azonban ezt lesöpörték az asztalról, ahogyan Bognár Szilviát is eltávolították és most úgy tűnik, ugyanerre a sorsra jut Bleszity is. Az, hogy az előző városvezetés idején elindított, országos hírnévre szert tett Fényfesztivál, illetve a nyári fesztiválok előtt mi szükség van erre a lépésre, nem tudni.