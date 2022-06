Péterffy megválasztása után számos lejárató kampányt indítottak a saját politikustársaik, vagy éppen a volt alpolgármester ellen, de nem kímélték az önkormányzati cégeket sem. A Tettye Forrásház éléről előbb a szakmai berkekben is elismert vezérigazgató, Sándor Zsolt ment el, de a baloldal által kinevezett – szintén a szakmát képviselő – Brandstätter Gábor is távozott, aki rövid ideig bírta a pécsi önkormányzati légkört.

Közös megegyezéssel távozott a Biokom vezetője

A Biokom éléről szintén közös megegyezéssel távozott Kiss Tibor, aki negyedszázadon keresztül töltött be vezető pozíciót a vállalatnál. Úgy tudjuk, környezetvédőként egyáltalán nem értett egyet Péterffynek a pécsi hőerőműben végzett tevékenységével. Helyére később a volt szocialista alpolgármester fia, Meixner Barna került. A vállalatot később több vezető is inkább otthagyta, mert nem akartak együtt dolgozni a baloldali, szocialista érdekszférával.

A Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. élén is változás volt: a korábbi igazgatót még fel is jelentették, majd helyére a szocialistákkal jó kapcsolatot ápoló Szabó Szilárd került, aki évi bruttó 38 millió forintot tehet zsebre. De ez az a cég, ahol a HR-vezető félmilliós fizetése mellett még a HR-igazgató 1,05 milliót vihet haza, és ahol a középvezetői posztokon is szépen emelkedett idén is a fizetés.

Bleszitytől is gyorsan megszabadultak

A Pécsi Kommunikációs Központ élén is volt változás: a szocialista–DK-s érdekeket kiszolgáló vállalat élére Péterffy idején kinevezték Bleszity Pétert, aki aztán a Zsolnay Örökségkezelő vezetői posztját kapta meg – a baloldali koalícióban komoly feszültséget keltve. Ekkor a kommunikációs cég élére Póré László került, akit Péterffy egyszemélyes döntéssel küldött a céghez.

A Péterffy-rezsim alatt a Zsolnay Örökségkezelőnél Bleszity Péter előtt Rózsa Zoltán volt az ügyvezető, aztán nemrég botrányos körülmények között – a baloldalon is hentesmunkát emlegetve – küldték el Bleszity Pétert, helyére a karbantartásért felelős üzemeltetési igazgatót, Hummel Márkot tették be. Ezzel együtt gyedre menekült az operatív igazgató, Bánkuti Péter, ugyanakkor a cég projektkoordinációs vezetője, Kőszegi Sámuel is felmondott. De már a baloldali hatalomátvétel után is önként, vagy kisebb noszogatásra távoztak a Zsolnay Negyedtől vezetők, beosztottak: az előző ügyvezetőt szintén feljelentették a baloldali ügyvédgárda ténykedése nyomán, valamint a korábbi sikeres programigazgató is elment a cégtől.

Továbbra sem találnak új igazgatót

A Tüke Busznál ismét vezérigazgatót keresnek Bánkuti István helyére, miután tavaly nyáron ezzel (is) sikertelenül próbálkoztak. A cégnél szintén voltak változások: Péterffyék az előző vezérigazgatót is eltávolították – a már ismert lejáratással egybekötve –, aki viszont munkaügyi perre vitte a dolgot.

A Pétáv Kft.-nél látszólag nyugalom volt, de úgy tudjuk, hogy a szakmailag elismert Vida János helyére is megpróbáltak mást keríteni. Ennek az lehetett az oka, hogy Vida szakmai kérdésekben kiáll az álláspontja mellett. Jelzésértékű, hogy Vida fizetésének csökkentésére éppen most készül a baloldal.

A polgármesteri hivatalból is menekülnek a dolgozók

A Péterffy-érában pozíciót kapott városi főépítész, Karlovecz Zoltán szintén távozik, ahogyan a polgármesteri kabinetvezetők közül már a második hagyhatja ott a városházát és a polgármester szűk körét. A gazdaságfejlesztési osztály korábbi irányítója is ment, nemrég a marketingvezető állt fel.

A városvezető koalícióból eddig öten távoztak – három momentumos, egy volt DK-s és egy volt jobbikos –, a még meglévő többséget egy LMP-s belépésével tudták bebiztosítani, aki cserébe biztosi és bizottsági elnöki posztot kapott remek fizetéssel.