Míg 2020 előtt az volt a jellemző, hogy már az év elején, de legkésőbb tavasz derekára megteltek a hotelek a nyárra, addig most gyakran csak két-három héttel a nyaralás előtt foglalják le a szállást a családok. A baranyai nagyrendezvények időpontjai és fellépői már ismertek, és erre felfűzve ajánlják csomagjaikat a szállodák. A Harkányi Fürdőfesztivál, a Szüreti Fesztivál, a Villányi Rozé és a Vörösbor Fesztivál is sokakat vonz a térségbe, csakúgy, mint a Siklósi Várfesztivál, vagy a Pécsi Fényfesztivál.

Érdeklődés sok van a vendégek részéről, ám a foglalást húzzák, tologatják, jellemzően az érkezés előtti két-három hétig. A szállodavezetők ezek ismeretében nem aggódnak, jó szezonra számítanak.

Puch Eszter, a harkányi Dráva Hotel ügyvezető igazgatója elmondta, tavaly az év második felében még az volt a jellemző, hogy a hét közepén foglaltak a vendégek a hétvégére, tehát csupán két-három nappal az érkezésük előtt, mostanra már stabilabbá vált a helyzet, két-három héttel korábban foglalnak az emberek ebben az időszakban, de a járvány előtti évekhez képest – amikor tavaszra már körvonalazódott a szezon telítettsége – elmarad a foglalások száma.

Aggodalomra nincs ok, hiszen a vendégek folyamatosan érdeklődnek a programok, fesztiválok időpontjai iránt, és azt sem lehet kijelenteni, hogy mindenkinél megváltozott a szokás, hiszen a többgyermekes családok már március-áprilisban eltervezik, hogy hova mennek nyaralni, hova megy a gyerek táborba, mikorra szervezik a közös hétvégi kiruccanásokat.

A vendégek egy része szereti a stabil tervezést, míg sokan ad hoc módon élnek, és amíg még van szabad kapacitás, addig ők is találnak szabad szálláshelyet. Puch Eszter elmondta, a Dráva Hotel júliusban és augusztusban teljes telt házzal szokott működni, ám most még vannak szabad férőhelyek és időpontok.

A vendégek száma miatt nem aggódnak

Dragoslav Zoric, a siklósi Hotel Castello igazgatója szerint is észrevehető a tendencia, hogy az utolsó pillanatban döntenek az emberek arról, hogy mikor, hová utaznak, illetve hogy egyáltalán mennek-e valahova.

– 2018-ban és 2019-ben ilyenkor már több foglalás volt, mint most, de nem vagyunk elégedetlenek, bízunk a jó szezonban – mondta.

Végi János, a harkányi Xavin Hotel tulajdonosa szerint, ebben az évben a nyári szezon miatt nem kell aggódni, már ami a vendégeket illeti, hiszen a törzsvendégek már lefoglalták a nyaralásuk időpontját, és a cseh, illetve német csoportok szintén. Emellett a dél-baranyai térség, valamint a megyeszékhely programjai iránt is jelentős érdeklődést mutatnak a belföldről érkezők. Látszik, ők is tapasztalják, hogy későbbre húzódik a foglalás sokaknál, de ez nem okoz gondot. Ami a nagy fejtörést jelenti, az a vendéglátás-turizmusban megfigyelhető munkaerőhiány, amellyel folyamatosan küzdenek a szállodák és az éttermek is.