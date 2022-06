Az egyik népszerű, ingatlanokat hirdető weboldal több százezer hirdetés elemzésének adatai alapján kiderült, csak idén májusban tíz százalékkal emelkedtek az eladásra kínált lakások árai a megyeszékhelyeken, köztük Pécsett is.

A megyeszékhelyek közül az iparilag prominens, illetve a határ menti megyékben, valamint Veszprémben történt a legintenzívebb áremelkedés. Győrben például az elmúlt hónapban 705 ezer forint fölé szaladtak a négyzetméterárak, ami éves összevetésben negyven százalékos értéknövekedést jelent, de ha a két évvel ezelőtti árakhoz mérjük a mostaniakat, már hatvan százalékos drágulásról beszélhetünk.

Kevesen gondolnák, de a megyeszékhelyek között Pécsett térült meg a legjobban, ha valaki két esztendővel ezelőtt ingatlanba fektette a tőkéjét. Baranya megyeszékhelyén ugyanis a jelenlegi 558 ezer forintos átlagos négyzetméterárak az egy évvel ezelőttihez viszonyítva csak 49 százalékkal nőttek, ám ha 2020-hoz hasonlítjuk az árakat, úgy még a győrinél is nagyobb, két év alatt 70 százalékos az emelkedés.

– Baranya megyében és azon belül főként Pécsett a szűkülő kínálat találkozik az intenzív kereslettel, ami óhatatlanul árrobbanást okozott – fejti meg a számok mögötti összefüggéseket Csillik Dóra pécsi ingatlanközvetítő. – Ráadásul a drágulással egy ütemben a kínálati oldal zsugorodik, míg keresleti oldalon nem tapasztalható csökkenés – mondta a szakértő, akitől számszerűsítve azt is megtudtuk, hogy ez csak az elmúlt hónapban 10 százalékkal emelte meg a használt pécsi lakások négyzetméterárait.

Baranyában szerencsére nem muszáj beköltöznie a megyeszékhelyre annak, aki Pécsett talál állást, hiszen a baranyai járások felében 120 ezer forint alatt marad az átlagár. Nem véletlenül figyelhető meg az a folyamat, hogy sokan adják el a mostani árak mellett pécsi lakásukat és költöznek inkább a környező településekre, vállalva ezzel a mindennapi ingázást. A társasházakat építő lakásfejlesztők sem győzik kiszolgálni a megnövekedett igényeket, hiszen míg egész Baranyában ötszáz új építésű társasházi lakás került piacra, addig a régióban egyedül Siófokon kétezer új építésű lakást kínálnak eladásra.



Nem éri meg még tovább várni

Az elmúlt évek folyamatos áremelkedéseit tapasztalva sokan döntenek úgy, hogy kivárnak a vásárlással a folyamatos bizonytalanság miatt. Ingatlanszakértők azonban azt tanácsolják a költözést tervezőknek, hogy amennyiben az anyagi források a rendelkezésükre állnak, ne halogassák az adásvételt. Még ha elő is fordulhat némi korrekció, a lakóingatlanok még abban az esetben is drágábbak lesznek, mint akár csak pár hónappal ezelőtt, arról pedig már nem is beszélve, hogy az idei két számjegyű infláció miatt a lakáshitelek folyamatosan drágulni fognak.