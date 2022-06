Utóbbi esetében az izomzat működik, ugyanakkor nincs függőleges terhelés a végtagra. Alapvető fontosságúnak véli a megfelelő testsúly megtartását, ahogyan a rostban dús táplálkozást is. A tartós álló- vagy ülőmunkára kényszerülők figyelmét felhívja, hogy óránként lehetőleg sétáljanak vagy tornázzanak, csökkentve ezzel a visszértágulatok kialakulásának esélyét.

Hasznos még, ha esténként felpolcoljuk a lábunkat a szívünknél magasabban, ha szakember által irányított vénás értornát végzünk, valamint az is, ha váltott – hideg-meleg – zuhanyt használunk, serkentve ezzel is a vérkeringést. Hűvösebb időben sokat segít a visszeres panaszok enyhítésében a kompressziós harisnya, aminek számos fajtája létezik. Bizonyos típusai kinézetre semmiben sem különböznek a hagyományos nejlonharisnyáktól, sőt, ma már csipkés combfixek is kaphatók visszérbetegeknek.