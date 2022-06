Idén nyáron is közvetlenül elérhető lesz a Balaton Komlóról autóbusszal, emellett újdonságokat is tartogat a Volánbusz Zrt. június 16-án életbe lépő szezonális menetrendje. A nyári hónapokban ugyanis már Zalakarosra és Orfűre is átszállás nélkül el lehet jutni az egykori bányászvárosból.

Harminc évnyi szünet után, a Komlói Tömegközlekedési Blog indítványára tavaly nyáron ismét elindult a balatoni autóbusz, biztosítva a közvetlen utazási lehetőséget Komlóról a magyar tengerhez. A járat hétvégi napokon közlekedett Balatonmáriafürdőre, majd igazodva az igényekhez, hamar dupla járattá bővült.

A főbb turisztikai célpontok elérését szolgáló, tömegközlekedést érintő fejlesztésekre a Tömegközlekedési Blog közreműködésével több terv is készült. A cél, hogy Komlót bekapcsolják az országos közlekedési vérkeringésbe. Ezért folyamatosak az egyeztetések a busztársasággal. A hónapok óta tartó megbeszélések eredményesen zárultak, ennek köszönhető, hogy idén nyáron újra közlekedik a balatoni közvetlen járat, immár kibővített útvonalon. Így Zalakaros, a közkedvelt meleg vizes fürdő is elérhető lesz kényelmesen, átszállás nélkül a Komlóról indulók számára. További előrelépés, hogy a Komlói Tömegközlekedési Blog javaslatára a járat már péntekenként is közlekedik, a szombat és a vasárnap mellett.

A strandolóknak további jó hír, hogy sok év kihagyás után, sokak kérésének eleget téve idén nyáron újra jár autóbusz Komló és Orfű között, igazodva a strandolási szokásokhoz. A Komlói Tömegközlekedési Blog tájékoztatója szerint a kedvelt kiránduló- és fürdőhelyre június 16-tól minden nap indul járat, és visszafelé is biztosított a közvetlen utazás. Hétvégente négy járat közlekedik, és van köztük olyan, amelyik a magyarhertelendi fürdőt is érinti.

A szezonális balatoni, zalakarosi és orfűi járatok augusztus 31-ig, a nyári menetrend időszakában vehetők igénybe.



Nincs megállás, ősztől Székesfehérvár az új célpont



Az év elején átadott új komlói autóbusz-állomás megteremtette a járatbővítések lehetőségét, hiszen a létesítmény a korábbinál több busz fogadására alkalmas. A Komlói Tömegközlekedés Blog kezdeményezésére, és sikeres tárgyalásaik eredményeként április óta péntekenként mintegy három óra alatt elérhető a főváros autóbusszal Komlóról. Van remény arra is, hogy szeptember 1-től egy új távolsági autóbuszjárat indul Székesfehérvárra, ugyancsak a Blog kezdeményezésére. Az iskolai tanév idején vasárnapi napokra tervezett (diák)járat, Sásd, Dombóvár és Siófok érintésével érné el Fejér megye székhelyét – a pontos menetrend kidolgozását a Volánbusz Zrt. megkezdte, a szaktárcának kell még a tervekre rábólintania.