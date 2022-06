Negyvenkét háromfős csapat vett részt idén májusban a nagyszabású versenyen, melyet a tavalyi szegedi helyszín után a csehországi Hradec Kralové városban rendeztek. Két tehetséges magyar trió is megmérette tudását. A diákok az egyhetes programmal egybekötött versenyre való buszos úton találkoztak egymással először – köztük volt Csóka Péter, a Janus Pannonius Gimnázium tizedikes tanulója, aki egyedüli baranyaiként képviselte megyénket. Csapatával tizennegyedik helyen végeztek és nagyszerű élményt jelentett számára a program.

A verseny során a biológia, kémia és fizika rejtelmeit is jól kellett ismerniük a fiataloknak, minden tárgyból egy országos előválogatón vettek részt, így mindből a legjobbak kerültek egy csapatba.

– Fizikából és biológiából is voltam előválogatón, végül a biológiával kerültem a csapatba, de a feladatok során mindannyiunk rálátására szükség volt a többi területen is. Egy miskolci és egy kecskeméti fiúval kellett együttműködnünk. Bár csak Hradec Kralové-be menet találkoztunk, nem jelentett gondot a közös munka. A rendezvény többnapos volt, így rendelkezésre állt több idő is a megismerkedésre. Sok programon vehettünk részt, bejártuk a környéket és a helyi látványosságokat is – mondta az ifjú természettudós, aki teljesítményével hozzájárult ahhoz, hogy hazánk az összesített mezőnyben is szép pontszámot ért el, s az ezüstmedállal díjazott országok közt második helyen végzett.

– Gyakorlati feladatokat kaptunk, méréseket, kísérleteket végeztünk. Hosszasan vizsgáltuk például a kozmetikai iparból is ismert hialuronsavat – számolt be Péter.

Arról is mesélt, számos állati mintát kellett vizsgálniuk mikroszkóppal, amit kifejezetten érdekesnek talált, illetve lézeres kísérleteket is végeztek. A fiatalember gyerekkora óta lelkesen érdeklődik a természettudományok iránt.

– Már általános iskolában szerettem a természetben lenni és megismerni ezt-azt. Kíváncsi vagyok arra, mi hogyan működik. Most is több terület foglalkoztat, de a legnagyobb kedvencem a fizika, ezzel is szeretnék majd továbbtanulni. Talán fizikus leszek, de a mérnöki pálya sem kizárt – árulta el terveit Péter.

Kísérletező típus

– Minden tantárgyban meg lehet találni az érdekességet, a fizikaórákon sokszor az elméletre jut több idő, talán emiatt fogja meg nehezebben a fiatalokat. Bár engem az elmélet is érdekel, újabban a kísérletek is egyre jobban magukkal ragadtak. Lenyűgöz, amikor megtapasztaljuk, az elmélet a gyakorlatban is megmutatkozik, ez nagyon szép tud lenni – mondta Csóka Péter.

A tehetséges fiatalember életét azonban nem csak a tudományos kutatómunka és a kísérletezés teszi ki, szereti a változatosságot, a sportot és a művészeteket is: néptáncol egy együttesben, floorballozik, biciklizik, emellett gitározni is tanul.