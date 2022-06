Azóta is rendszeresen érkezik delegáció Németországból, a német nemzetiségűek kitelepítésének évfordulóira. A Frendeskreis Német Barátsági Egyesület pedig a magyarországi németek betelepítését szokta programsorozattal ünnepelni. A német klub azóta is meghatározó szerepet játszik a két város közötti partnerkapcsolat ápolásában.

A testvérvárosok közötti kapcsolat másik pillére a két település iskoláinak együttműködése. 1990-ben látogattak Pécsváradra először a „Két hely – két világ” program keretein belül a külsheimi diákok, és a cserekapcsolat azóta is működik a városok között.

A testvérvárosi kapcsolat legfontosabb célja a különböző kultúrák megismerése és az intézmények, illetve egyesületek együttműködésén túl a személyes kapcsolatok erősítése. Ennek ékes bizonyítéka többek között egy pécsváradi-külsheimi házasság, melyet Gál Zsuzsa és Kurt Krug kötött.