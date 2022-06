Jóllehet a Szüreti Csirkepaprikás-főző Fesztivált a hagyományoknak megfelelően idén is majd szeptember első hétvégéjén rendezik meg Bólyban, a Kántor réten, ettől a héttől már várják a versenyben részt vevők jelentkezését a szervezők a népszerű rendezvényre.

Az idei, immár 23. fesztivál programja is összeállt: a délután folyamán szórakoztató műsorok várják a gyerekeket, felnőtteket egyaránt, este pedig az LGT sztárjai adnak szuper koncertet, amelyen meghívott vendégművészként Falusi Mariann is fellép. A napot méltán nagy érdeklődést kiváltó utcabál zárja, az UnterRock zenekarral.

Az Erzsébet Vigadó felhívása szerint a fesztiválra ezúttal is tízfős csapatok jelentkezését várják – a nevezéseket már fogadják egészen augusztus 26-ig. A főzés ezúttal is, a biztonsági szempontokat sem figyelmen kívül hagyva, csak fával lesz lehetséges, amelyet fém alátéttel együtt, – kaució ellenében – minden csapat számára a helyszínen biztosítanak a szervezők. Asztalt, padot az Erzsébet Vigadóban lehet foglalni a rendezvényre – a dekoráció zsűrizésen vesz részt, az első három helyezett értékes ajándékban részesül.