A továbbiakban is megmarad a jól bevált rendszer, a PVSK hosszú távú, három és fél évre szóló szerződést írt alá a Ovi-Sport Programban résztvevő intézményekkel.

A pécsi egyesület legfőbb célja mindig is az volt, hogy az óvodás korosztály számára is rendszeres sportolási lehetőséget biztosítson. Ezen célok könnyebb elérése érdekében hozta létre a PVSK az úgynevezett Ovi-Sport Programot.

Ennek is köszönhető, hogy a legkisebbek megismerkedhettek már a dzsúdó, az atlétika, a kosárlabda és a labdarúgás alapjaival. A baranyai egylet az elmúlt tanévben öt pécsi óvodával dolgozott együtt. Ezek közé tartozik a Kertvárosi Óvoda, ennek Enyezd utcai tagintézménye, a Radnóti utcai Óvoda, a Városközponti Óvoda, valamint az Apácai Csere János Nevelési Központ óvodája.

A megállapodás kapcsán Mintál Csaba, a PVSK kosárlabda-utánpótlás szakosztályának vezetője kihangsúlyozta, hogy az előző esztendő csupán csak egy próbaév volt. A jövőben a PVSK heti rendszerességgel képviselteti majd magát ezekben az óvodákban. Továbbá úgy érzi, hogy ezzel a kezdeményezéssel biztosítva vannak az alapok, így a jövőben is biztosíthatják a klub utánpótlásbázisát.

Hasonlóképp örült a megegyezésnek Kakas Anikó programfelelős. – A programnak köszönhetően a kicsik megismerkednek olyan mozgásformákkal, melyek rendkívül fontosak a fejlődésük szempontjából. A sport megtanít a helyes időbeosztásra, javul a munkamorál, célkitűzések vannak, amit fel kell építeni, ahova el kell jutni. Szerintem ezekben óriási segítség a sport.