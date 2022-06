Dallal ébred minden nap 12 perce

Szervezi a megye kóruséletét, több kart vezet, s olykor maga is dalol

Irigylésre méltó pályát járt be Kunváriné Okos Ilona, aki egész életét az ének-zene bűvöletében töltötte. S irigyelhető azért is, mert ez egy olyan hivatás, melynek jó néhány elemét nyugdíjasként is aktívan gyakorolni lehet.

Elöljáróban érdemes egy rövid áttekintést adni Kunváriné Okos Ilona karnagyi munkájáról, mert mintaértékű amit eddig tett a Mátyás Király Általános Iskolából hat éve nyugdíjba vonuló tanárnő. Egész életében közkedvelt kórusokat vezetett, 1977 óta karnagy, irányított gyermekkarokat a gyárvárosi iskolában, Siklóson és a Mátyás Király Utcai Általános Iskolában, utóbbit közel harminc éven át. A felnőtteket illetően pedig Pécs-Keleten a Pákolitz Művelődési Ház Népdalkörének a karnagya másfél évtizede, tíz éve a Komlói Munkáskórussal is foglalkozik (az együttes tavaly ünnepelte 60 éves fennállását), a nyugdíjba vonulása pedig nem pihenést, hanem újabb feladatot hozott, a Siklósi Tenkes Vegyeskart vette át ekkor (a siklósi kar 70 éves lesz idén). Továbbá negyven éven át aktív énekese volt a Pécsi Kamarakórusnak. – Mire a legbüszkébb karnagyként?

– Pár napja volt az iskola 300 éves jubileumi ünnepsége, ahol több volt tanítványom felidézte, amikor az ezredfordulón, augusztus 20-án a Mátyás Király Utcai Általános Iskola gyerekkórusával a hannoveri Világkiállításon a magyar pavilonban egy ökumenikus istentisztelet keretében felléptünk. Hát az nekem is az egyik legkedvesebb élményem, de azért akad még jó néhány, amit a kórusaimmal Portugáliában, a Benelux országokban, Finnországban, Németországban vagy például Párizsban éltünk meg. És most arról győzködnek, hogy csináljunk egy nosztalgiakórust a régi társaságból. Azt kell mondjam, hogy hajlok rá, de csak aktív mátyásos kolléganőimmel, Módos Anitával, Dukits Dalmával közös irányítással. – A szervezés az mikor kezdődött?

– Egy időben a rendszerváltással, az újjáalakult KÓTA-ban (Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége). Kezdetben elsősorban az Éneklő Ifjúság-találkozókat szerveztem a megyében, majd titkárként évtizedeken át évente öt-hat olyan programmal foglalkoztam, melyet a szövetségünk rendez. – Akkor kitűnő rálátása van a térség kóruséletére. Egyáltalán mekkora táborról van szó?

– A kórusszövetségnek Baranyában több mint harminc tagja van. S legalább tíz lehet ezen túl is, például egyházi karok – mert a legtöbb templomnak saját kórusa van –, és kisebb általános, középiskolai karok. – Mitől ilyen jók országos összevetésben a pécsi, baranyai énekkarok?

– Az emberi hang idővel megkopik, de szerencsére mindig akad utánpótlás, és frissülnek a nagy hírű együttesek, valamint alakulnak egészen új együttesek. Hogy csak a legfrissebbeket említsem: Vocapella néven vezet kamarakórust Novák-Szabó Lívia, a Cappella Quinqueecclesiensist Keresztes Nóra irányítja (ő egyébként mátyásista, de már a Zeneakadémián tanít), Balásy Szabolcs pedig több könnyed hangvételű együttesével igényes közönségbarát új irányt adott a kóruséneklésnek. Egészen új a Fermata, melyet Zsbán Máté, egykori mátyásos tanítványom fog össze. Szóval sok olyan fiatal van, akikben buzog a tenni akarás, így hát szerintem Pécs még évtizedeken át topon lesz az országban a kóruséneklésben. A közönséggel sincs gond, bár tudomásul kell venni, hogy az ingyenes koncertek ideje már lejárt. A fizetős, támogatós hangversenyeket sokkal jobban megbecsülik az emberek. A szülőknek pedig célszerű megjegyezni, hogy minden kórustaggyereknek a hasznára van, ha a szereplés után az Éneklő Ifjúság-találkozókon a többiek műsorát is végighallgatják. – Meddig lehet ezt bírni erővel?

– Amíg az egészségem engedi, addig semmiképpen nem hagyok fel a karnagyi, szervezői teendőkkel. Persze a kert, az unokázás is csábító, és legalább ilyen fontos elfoglaltság számomra. Ugyanakkor a Nyugdíjas Ki Mit tud?-on kilencedik éve zsűrizek, a múlt hétvégén éppen Siófokon zajlott forduló. A Siklósi Tenkes Vegyeskarral pedig július 8-án a macedóniai Ohridba utazom egy nemzetközi kórusfesztiválra, és a kórussal Izlandra is van egy kedves meghívásunk.



