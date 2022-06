Meglehetősen hosszúra nyúlik a nyári szünete a pécsi önkormányzat képviselőinek, hiszen az utolsó közgyűlésre június 23-án volt. De akkor is mindössze egyetlen napirendet tárgyaltak, méghozzá azt, hogy miként fordítanak hátat a kistérségben élőknek azzal, hogy kilépnek a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulásból. Az említett rendkívüli testületi ülés előtt rendes közgyűlés egy héttel korábban volt és legközelebb csak szeptember 20-án terveznek rendes ülésre összeülni.

Jó nyarat kívánt!

A pécsi polgármester, Péterffy Attila azt is mondta, hogy szeptember elsején lesz még ünnepi közgyűlés, addig is jó nyarat kívánt a képviselőknek.

Mindez azt is jelenti, hogy a bizottsági előkészítő ülésekkel együtt is, nagyjából két és fél hónapot pihenhetnek a városatyák – természetesen körzetükben esetlegesen ténykedhetnek – , miközben az adott időszakra is megkapják a teljes fizetésüket, ami a baloldali képviselők indítványára eddig már négyszer emelkedett, és a ciklus végéig várhatóan összesen hatszor fog még növekedni. Tavaly egyébként szintén június közepétől szeptember közepéig nem volt rendes közgyűlés, amelybe viszont „bekavart", hogy július közepén néhány napirend miatt összehívták őket, de így is két havi szünet megmaradt számukra. A képviselők ráadásul a téli időszakban is szünetelhetnek, hiszen például ezzel magyarázták meg, hogy 2021 végén Péterffy Attilának 600 millió forintos felhatalmazást adtak, hogy a közgyűlési szünetben is a gazdálkodás biztonságos legyen.

Legutóbb a téli időszakban ugyanis december 14-től január 23-ig nem ültek össze a közgyűlésre. Az óvatos becslések szerint az öt évig tartó önkormányzati ciklus alatt ez összesen egy év nyári szünetet jelent, ezen időszakok alatt mindössze elvétve egy-egy bizottsági ülést tartanak, amiken csak pár képviselő jelenik meg.

A polgármesternek 92 nap szabadság járt idén

A polgármester márciusban számolt be arról, 2021-ben „a szabadságomat nem tudtam kivenni a pandémiás helyzetre, a megnövekedett munkateherre való figyelemmel, az előző évekről áthozott szabadságom így összesen 43 nap".

A szabályok szerint egy főállású polgármesternek összesen 39 nap szabadság jár évente, ami hozzáadódik az állítólagosan tavaly ki nem vett 43 naphoz, így idén már 92 napra mehet el pihenni a városvezető.

Tavaly egy online konzultációra készült dokumentum pedig arról számolt be, hogy 2020-ról a 2021-es esztendőre is átvitt 24 nap szabadságot politikus, ebből kifolyólag 63 pihenőnap járt neki. Ezek alapján a számításaink szerint tavaly 20 napot nem dolgozhatott a politikus, hiszen a 63 napból 43 napot hozott át 2022-re.

Több havi fizetést kaphat még

Már egy éve megírtuk, hogy a Gyurcsány Ferenc volt és jelenlegi pártjainak, az MSZP-nek és a DK-nak a jelöltjei mellett nyíltan kampányoló politikus továbbgörgetheti a szabadságát, így a ciklus végén több havi fizetésnek megfelelő szabadságmegváltást kaphat még. A baloldalnak kedves, országosan is ismert ügyvéd, Magyar György évekkel ezelőtt erre a gyakorlatra még azt mondta, hogy „ha törvényes is, de végtelenül tisztességtelen”.