Jóllehet a sokaknál allergiás tüneteket okozó parlagfű pollenjének megjelenésére jellemzően július végétől kell számítani, és a szezon tetőzése az előző évek tapasztalatai alapján augusztus végén, szeptember elején várható, a védekezésnek már május eleje óta itt az ideje. A hatóság már meg is kezdte az ellenőrzéseket, az elmúlt évekhez képest idén korábban, már május 16-án.

Mint ismeretes, a jogszabály szerint a földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

Elengedhetetlen tehát a hatékony gyomirtás, ami nem csak azért szükséges, mert a parlagfű pollenje több millió embernél vált ki allergiás reakciókat, hanem azért is, mert jelentős az általa okozott terméskiesés is.

Ha a hatóság a helyszíni ellenőrzés során megállapítja, hogy a földhasználó nem akadályozta meg a parlagfű virágbimbó kialakulását, eljárás indul. A nem megfelelő védekezés következtében szükséges kényszerkaszálás és minden ezzel kapcsolatos hatósági feladat költsége a védekezést elmulasztót terheli, továbbá növényvédelmi bírság kiszabására is sor kerül.

A Baranya Megyei Kormányhivatal adatai szerint tavaly a helyszíni ellenőrzések során 210 jegyzőkönyvet vettek fel, és minden esetben – összesen közel 200 hektárt érintően – eljárás is indult. A hatóság 104 alkalommal rendelt el közérdekű védekezést, amely során a földhasználók a gyommentesítési kötelezettségüknek önkéntesen eleget tettek, így kényszerkaszálásra nem került sor. Növényvédelmi bírságot 95 esetben szabtak ki, összesen közel ötmillió forint összegben

– Ha valaki parlagfűvel szennyezett területet észlel, bejelentését megteheti e-mailben, vagy használhatja a Parlagfű Bejelentő Rendszert, ami a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) weboldaláról közvetlenül elérhető – emelte ki a Baranya Megyei Kormányhivatal.



Érdemes a gyógyszeres kezelést időben elkezdeni

– A parlagfűszezon erősségét nagyban befolyásolja az augusztus és szeptember hónapok időjárása – hangsúlyozza a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Amikor elérkezik a tömeges virágzás ideje, akkor a tartós, esős időszakok visszavethetik a pollenterhelést, azonban a nyári záporok, zivatarok nem jelentenek e tekintetben komolyabb enyhülést, mert csak rövid időre tisztítják meg a levegőt.

Az allergiás tünetek erősségének mérséklése érdekében a szakemberek azt javasolják, hogy a parlagfű virágporára érzékenyek mielőbb kezdjék meg a korábban felírt gyógyszerek szedését, vagy keressék fel kezelőorvosukat a megfelelő gyógyszeres kezelés beállítása érdekében.