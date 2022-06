A Magyarság KicsiNagykövet program Baranya megyei eredményhirdetésére és díjátadójára szerdán került sor Pécsett, a Megyeházán. A verseny célja segíteni a diákok önfejlesztését, kreativitását, tehetségük kibontakoztatását, hogy sikerélményre és elismerésre tegyenek szert, motiváltabbak legyenek a tanulásban, és büszkék legyenek magukra és származásukra. Az díjakat Őri László, a Baranya Megyei Önkormányzat elnöke nyújtotta át a fiataloknak. A verseny során műveltségi, kreatív és kincskereső feladatok kellett megoldania a 10-12 éves, 4-6. osztályos diákoknak.

– Baranya megye fejlettségét az is mutatja, hogy miként figyel oda a közösségének a tagjaira függetlenül attól, hogy a megyeszékhelyen, vagy a legkisebb településen élnek – emelte ki Őri László. Az elnök hozzátette: – A Magyarság KicsiNagykövet tehetségkutató program már más megyékben is bizonyított, idén először csatlakozott hozza Baranya is, és már az első alkalommal is több százan jelentkeztek a versenyre, akik három fordulóban mérték össze tudásukat.

A verseny során szűkebb, tágabb lakóhelyükkel kapcsolatos ismereteikről kellett számot adniuk, helytörténeti értékekről, világörökségi helyszínekről tanulhattak közben, valamint maguk is bemutatkozhattak.

A villányi Radnai Gyula lett Baranya KicsiNagykövete – ő betegség miatt online kapcsolaton keresztül vett részt az eseményen –, a kultúra területén a beremendi Hadra Bíborka, a sport területén a tésenyi Bogdán Emese, az agrár kategóriában a baksai Kovács Áron lett a KicsiAttasé. A díjazottak egy-egy tabletet, némi finomságot, Magyarország Alaptörvényét vehették át, valamint egy fővárosi sétahajózással egybekötött parlamenti látogatásra lehetőségük lesz.

Elhangzott, hogy a megyei fordulót jövőre is szeretnék megtartani, a most győztes diákok az országos versenyen fogják képviselni Baranyát. A Mediaworks Hungary Zrt. által támogatott eseményen részt vett a program ötletgazdája, Strack Mária, valamint Gyarmati Robin szakmai vezető is, aki sok sikert kíván a felkészüléshez.