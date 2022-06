Idén a nagyszínpadi produkciók mellett a térrel szomszédos Rózsakertben kora este irodalmi és zenés irodalmi produkciók lesznek, vagyis ismét összefonódik a művészet a gasztronómiával. Emellett új kezdeményezésként első ízben rendezik meg július elsején és másodikán a MoziPikniket, ahol a szabadtéri mozi varázsát szabad piknikezéssel lehet fokozni. Továbbá a Könyvhét alkalmából könyvvásár is várja majd az érdeklődőket, ahol a Könyvteraszon kötetlen beszélgetések hallhatók írókkal.

A zenei életünk legjobbjai, együttesek, énekesek és DJ-k június 22–26. között szerdától vasárnapig öt este tucatnyi színvonalas, ingyenes koncerttel várják a nagyérdeműt a Sétatér Fesztiválon. Több mint tucatnyi önálló műsort hallhatunk, 17–23 óra között napi hármat, de a gyereknek gyakran délelőtt is lesz program. Csak néhány kiemelkedő név a fellépők közül: szerdán zenél a Besh o droM és a Jazzbois, csütörtökön Ganxsta Zolee és a Kartell, pénteken Mehringer Marci, az Anima Sound System és a Nihil Chips, szombaton Oláh Ibolya és a Woodstock Barbie, vasárnap Anna and the Bar­bies és a Kacaj.

A már említett Sétatér mozi a Szent István téren a gyerekeknek 18 órától, a felnőtteknek 20 órától vetít filmet július 1–2-án. Elsején a Macskafogó 1. és a Csinibaba látható, másodikán a Szörny Rt. és A legnagyobb showman.

Mindezeken túl június 25-én 11 órakor a Bóbita Bábszínházban A bűbájos lakat című bábelőadást nézhetik meg a gyerekek, vasárnap délelőtt a Sétatéren a Pepita család ad gyerekkoncertet, délután pedig 4 évszak címmel Bolba Éva, Karosi Júlia, Vörös Niki és Bencze Alma énekel.

Azért ne feledkezzünk el a régió ezt követő könnyűzenei fő attrakciójáról sem, a Fishing on Orfűről, mely június 29. és július 2. között a 30Y-tól a Kiscsillagon át a Vad Fruttikig közel 130 fellépővel várja az érdeklődőket az orfűi Panoráma Campingben.

A rockfesztiválok sora ezután is folytatódik, a régi idők jó zenéjének hívei a blues, a progresszív rock kedvelői a hagyományos Paksi Gastroblues Fesztiválra idén június 27. és július 3. között gyülekeznek, ahol a legnagyobb sztárvendégek az amerikai bluesgitáros Eric Gales, valamint a Miller Anderson Band, továbbá érkeznek kiváló felvidéki és erdélyi zenekarok is. Az orfűi Camping is tartogat még egy meglepetést, itt július 7–9. között nemzetközi hardcore punk zenekarok találkoznak a Toxic Weekend fesztiválon. Jön többek között az Agnostic Front, a The Exploited, a Peter And The Test Tube Babies, a Discharge, a Cockney Rejects és a Terror is.