Megszületett a hivatalos kormányhatározat a vajszlói sportkomplexum építési engedélyével. Létrejön egy 21-szer 33 méteres, 2 méter mély uszoda, melyen felnőttférfi-vízilabdapálya is elfér. Épül továbbá egy kézilabda-munkacsarnok és egy húsz apartmanos sportszálló is. A fent említetteket kiszolgálóhelyiségekkel is ellátják. Öltözők, teakonyha, konditerem és szauna is készül. A település így a nemzetközi sport­élet helyszínévé válhat, otthont adva edzőtáboroknak, sportmérkőzéseknek. Az állami beruházás keretein belül épülő komplexum üzemeltetője a Nemzeti Sportközpontok lesz.

A sportkomplexum hosszú távú célokkal kerül a településre, s várhatóan pozitív hatással bír majd a térség gazdasági életére is.