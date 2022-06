Mint ismeretes, a Komlói Bányász Sport Klub (KBSK) atlétikát kiszolgáló mintegy negyvenéves épületének az állapota jelentősen leromlott az elmúlt évtizedek során, a felújítás elengedhetetlenné vált. Az ökológiai lábnyom csökkentését is célzó energetikai korszerűsítésre még az előző, 2014–2020-as európai uniós gazdasági ciklusban nyert támogatást a város: a mintegy 170 millió forintos pályázat részeként megtörtént a teljes szigetelés, kicserélték a nyílászárókat, a tetőre napelemes rendszert telepítettek, ezenkívül a mosdók akadálymentesítése is része a projektnek.

Mindezek mellett új rekortán borítást is kap a 100 méteres futófolyosó. A falak tatarozásának költsége azonban nem szerepelt a pályázat költségvetésében.

– Az összes helyiség festése mintegy 14 millió forint, ráadásul a folyosó falainak még a futószőnyeg leterítése, azaz június közepe előtt, el kellett készülnie – ehhez a sürgős munkához kérte a helyi vállalkozók segítségét az önkormányzat a gyors kivitelezés érdekében, miután a város forrást ezeknek a pályázati keretből nem finanszírozható kiadásoknak a fedezésére nem talált – vázolta a részleteket Polics József, Komló polgármestere.

– Eddig összesen 15 különböző vállalkozás, illetve magánszemély ajánlott fel társadalmi munkát, anyagbeszerzést. A példaértékű összefogás eredményeként mára ott tartunk, hogy a hiányzó 14 millió forinttal szemben már csak 2 millió forint önkormányzati forrás szükséges ahhoz, hogy valamennyi helyiség rendbehozatala megvalósuljon – hangsúlyozta a polgármester, egyúttal kifejezve köszönetét az összefogásban résztvevők felé.

A futófolyosó festésével már el is készültek a szorgos kezek, az épület teljes felújításával a tervek szerint augusztus végére végeznek.