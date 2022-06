Csizmadia Péter, a pécsi közgyűlés fideszes frakcióvezetője csütörtökön a pécsi főpályaudvaron tartott sajtótájékoztatón elmondta, a héten a költségvetési és pénzügyi bizottság előtt számolt be a Tüke Busz Zrt. vezére, Bánkuti István arról, hogy milyen súlyos jövő előtt áll a városi tömegközlekedési társaság a baloldali városvezetés alatt.

- Nem kertelt, elmondta: ősztől egy drágább és sokkal rosszabb szolgáltatásra számíthatnak a pécsiek - fogalmazott a politikus.

A Tüke Busz Zrt. vezetése a városvezetéssel együttműködésben jegy- és bérletáremelésben, valamint a járatszámok csökkentésében gondolkodik. Nem hazudtolja meg magát a baloldal, hiszen ha előáll valamilyen probléma, akkor ők kizárólag megszorításokkal tudnak arra reagálni, ez elfogadhatatlan. Nem oldják meg a problémát, attól ugyanis nem lesz több utas, ha kevesebb járat lesz és magasabbak lesznek a jegyárak.

A frakcióvezető kitért arra is, hogy mindeközben Péterffy Attila polgármester és holdudvara vígan megél abból, hogy a baloldal vezeti a várost. Számtalanszor mutattak rá, hogy az nem mehet tovább, hogy egy belső kör jól jár, de a pécsiek meg rosszabbul.

- Forrásokhoz kell juttatni a céget, amire tettünk is javaslatot például a keddi közgyűlésen. Egy 85 millió forintos gyorssegélyhez átcsoportosítást kértünk, az összeget a városi propagandacégtől és a polgármester saját reprezentációs keretéből lehetett volna elvonni, de erre nemet mondott a baloldal, ahogyan más, szintén a tömegközlekedést érintő indítványunkra is nemet mondtak - jelentette ki a frakcióvezető, aki szerint most az a helyzet, hogy a cégnél dolgozó sofőrök bére nem éri el a garantált bérminimumot sem, ilyen a fideszes városvezetés idején nem fordult elő.

Ráadásul csak szeptembertől kaphatnak talán egy kisebb mértékű, 10 százalékos béremelést, addig csak a tavalyi, nyomott fizetést vihetik haza.

A vállalatnál elindult egy elvándorlási hullám is, a nyugdíjba vonulókkal együtt pedig komoly problémák lehetnek, hiszen a jobboldal szerint nem számíthatnak a városvezetésre a dolgozók.

- Már most is nagyon leterheltek a sofőrök. Van, aki hat órán keresztül vezet, hét napból hatot dolgozik. A tömegközlekedés veszélyes üzem, ez így nem maradhat. Az sem igaz, hogy nincs pénz az önkormányzati kasszában, hiszen Miskolc, Debrecen, Szeged is meg tudta oldani a tömegközlekedés működtetését; például Debrecenben 20 százalékos béremelés volt. Minden fontosabb Pécsen, mintsem az, hogy a cégnek a helyzetét rendezzék.