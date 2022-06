Az egész nap eseménydúsan fog telni, a gyerekek már kilenctől délután kettőig légvárban ugrálhatnak. A helyi lakosság a Fehér-Ház udvarában mutathatja be kulináris tudását, a fogásokat zsűrizni is fogják. Délután négy órakor ünnepélyes szentmise lesz a templomban, melyet Darnai József Ágoston atya mutat be.