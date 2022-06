A klímaváltozás hatására átlagosan egyre forróbbak a nyarak, a hőhullámok intenzívebbek és gyakoribbak, írta közleményében az Országos Meteorológiai Szolgálat egy tanulmányra hivatkozva. Tavaly nyáron ízelítőt kaptunk a szélsőséges időjárásból: felhőszakadások, szupercellás zivatarok, jégesők, orkán erejű szél és nem utolsó sorban komoly hőhullámok sem maradt el, ami Baranya megyét sem kímélte.

2021-ben rekordszáraz és a harmadik legmelegebb volt a június, a július pedig rekordmeleg volt 1901 óta. Június 24-én 40 fokot mértek Fülöpházán, július 8-án 40,2-t Adonyban. Idén az első kánikulai napok és egyben az idei első harmadfokú hőségriasztást hétfőtől rendelte el a országos tisztifőorvos, mivel a napi középhőmérséklet három egymást követő napon meghaladja a 27 Celsius fokot.

Több baranyai város, kisebb falu, hogy a helyiek hőségérzetét enyhítse, számos intézkedést vezetett be. Pécsen minden városrészében elérhetővé tette az önkormányzat az ingyenes ivóvízvételi lehetőséget, illetve közölte a légkondicionált nagyobb épületeket.

A hőség elleni javaslatok és a hűsítő pontok elérhetősége az alábbiakban olvasható:

Hőség elleni védekezéssel kapcsolatosan fontos tanácsok, javaslatok:

– Hűtse lakását, nappal az ablakot tartsa csukva, használjon sötétítő függönyt, sötétedés után szellőztessen!

– A nagy melegben 11 és 15 óra között lehetőleg árnyékban tartózkodjanak, kerüljék a tűző napsütést!

– Ha szükséges hűtse szervezetét, használjon vizes borogatást, zuhanyozzon langyos vízben!

– Fordítsanak figyelmet arra, hogy megfelelő mennyiségű folyadékbevitellel pótolják az izzadással elveszített folyadékot! Az ajánlott mennyiség 2,5-3 l/nap!

– Ha elindulnak otthonról, vigyenek magukkal folyadékot, és keresse fel városszerte az ivó-kutakat!

– Viseljenek világos, jól szellőző, bővebb ruházatot!

– Fordítsanak különös figyelmet, a különösen veszélyeztetett személyekre, gyermekek, idősek, kismamák, túlsúllyal küzdők, szív és keringési betegségekben szenvedők!

– 11 és 15 óra közti időszakban kerüljék a fizikai munka végzését, sportolást a szabadban.

UV sugárzás elleni védekezéssel kapcsolatosan fontos tanácsok, javaslatok:

– Bőrfelületének lehető legkisebb részét tegye ki közvetlen napsugárzásnak!

– Ruházatunkat egészítsük ki kalappal, UV-szűrős napszemüveggel, hosszú nadrággal, felsőruházattal!

– Azon a bőrfelületen, amely árnyékolatlanul maradt, használjon megfelelően magas faktorú fényvédő krémet!

– Kerüljük a visszaverő felületeken való huzamos tartózkodást, mint homok, vízfelszín!

– A csecsemőket, kisgyermekeket fokozattan óvjuk a napsugárzástól!

– 2 óránként pótolja a leázott, lekopott napvédő krémet, a bőrfelületén!

– Tartózkodjunk légkondicionált épületekben.

Ivó-kutak elhelyezkedése Pécs város területén:

48-as téri szökőkút Mandulásban Ángyán János úti ivókút Bor utcai Citrom u. Ny-i vége Graz tér Diana tér 16 K-i vége (OTP) Diana tér Ny-i vége (piac) Diana téri (Éva- Berek u.) szökőkút + ivókút Eszperantó park Hajnóczy utca 19. Janus Pannonius út- Káptalan u. Málomhegyi út iskola, Illyés Gy. u. Jókai Mór u. 26. ivókút (Nagy Lajos u sarok) Köztársaság téri szökőkút + ivókút + 4 db locsoló Málics O. (Károlyi) u. -Szőlő u. sarok Németh L. u. 36-38. Szent István téri szökőkút + ivókút Szilárd Leó park 1 db ivókút (játszótéren) Szilárd Leó park szökőkút + 1 db ivókút Szondi sétány D-i vége Madas u. Tettye barlang Tettye buszmegálló Tettye játszótér Veres P.-Váci M. u. játszótér (Rókus sétány) Veres Péter u. Török kút Kálvária u. 20. Rókus sétány Bank Ybl M. u., Uránbányász tér ivókút Csontváry játszótér Maléter P. u. 1 (Mosolymanótól átvett) Donátusi úti (buszfordulónál) Móricz Zs. Tér (Domus) ivókút + locsoló Tettye alsó szökőkút melletti ivókút Nagy Lajos Király u. (Centrum parkoló) Nagy Imre u. (Spar előtt) Megyeri tér

Csobogók (ivóvíz hálózatról üzemelő, ivóvíz minőségű):

Aranyos kút – Hunyadi u. csobogó Assisi Szent Ferenc – Ferencesek u. vége csobogó Feketekő kút Széchenyi tér- Hunyadi út 2. csobogó Kazinczy-Király u. csobogó Zsolnay Vilmos díszkút – Széchenyi tér csobogó Vöröskő kút – Hunyadi u. – Aradi u. sarok csobogó

Huzamos tartózkodásra alkalmas légkondicionált intézmények Pécs város területén:

Árkád Üzletház Pécs Plaza TESCO Pécs, Hipermarket TESCO Pécs, Budaivám TESCO Pécs, Kertvárosi Hipermarket Interspar áruház (Siklósi út)

Permetkapuk:

Belváros, Széchenyi tér délkeleti sarka Uránváros, Uránbányász tér Kertváros, Nagy Imre út – Csontváry utcai buszmegállónál lévő járdasziget

Szökőkutak, locsolóautók (III. fokú hőségriadó esetén):

Harmadfokú hőségriasztás esetén a helyi buszok által érintett útvonalakon és belvárosi utcákban locsolóautók is dolgoznak majd előreláthatóan, emellett a Pécsett üzemelő szökőkutak hosszabb üzemidővel működnek, azaz korábban indulnak, mint máskor és később zárják el őket.

Az elmúlt héten a belvárosi sétálóutcákban napvitorlákat helyeztek ki, míg a Tettye Forrásház Zrt. a város három pontján (Széchenyi tér, Uránbányász tér, Csontváry-sétány) permetkaput állított fel. A városi önkormányzat azt is megígérte, hogy hétfő éjszakától a Biokom Nonprofit Kft. elkezdi hűteni a kezelésébe tartozó főbb közlekedési útvonalakat, valamint a frekventált belvárosi utcákat. Az átforrósodott aszfalt hűtésére szolgáló locsolást kedd, szerda és csütörtök éjjel is megismétlik. arra kérjük olvasóinkat, ha látta a locsolókocsit, küldjön fotót róla a bama.hu hírportálunknak, illetve írja le mikor és hol találkozott vele, mivel korábbi években sokszor hallottuk, hogy nem is jár a locsolókocsi.

A Harkányi Művelődési Ház a közösségi oldalán tette közzé, hogy a hőségriadó alatt, klimatizált előterükben egy hűsítő víz kíséretében meg tudnak pihenni a hozzájuk betérők, az intézmény nyitva tartása alatt, míg Hosszúhetényben a helyi önkormányzat előtt párakaput állítottak fel.

Gyereket, kutyát ne hagyjunk a zárt autóban

A rendőrség felhívja a közlekedő figyelmét, hogy kánikula szervezetünket is megviseli, ilyenkor csökken a koncentrációs képesség és a tolerancia szint, a reakcióidő megnyúlik. Ezek a tényezők növelhetik a balesetek kockázatát: a vezetők nem vagy később veszik észre a közúti jelzéseket, későn reagálnak a kialakult közlekedési szituációra, esetleg veszélyhelyzetre. A melegben a közlekedők hajlamosabbak a durvább szabályszegésekre, ingerültebb viselkedésre. A rendőrség arra is felhívja a sofőrök figyelmét, hogy milyen veszélyes a lezárt kocsiban hagyni a gyereket, kutyát. Az utastér a napon percek alatt felforrósodhat, akár 57 fokra is.