Megyénk számos forgalmas településén, így Pécsen is az elmúlt években rohamosan terjedtek el a különféle elektromos járművek, mert azok kényelmesebbek, mint a tömegközlekedés, és gyorsabban lehet velük haladni a zsúfolt belvárosokban, mint autóval. Az e-járművek közül az elektromos roller a legnépszerűbb, amelynek használatával kapcsolatban a legtöbb európai ország már hozott részletes szabályozást.

Habár Pintér Sándor belügyminiszter már három éve bejelentette: az e-rollereket segédmotor-kerékpárként kell kezelni a jog szerint, amíg a KRESZ-t nem módosítják, addig ennek nem tudnak érvényt szerezni, tehát sem károkozások, sem balesetek esetén nem tudják tisztázni a helyzetet, amiben érintettek ezek az eszközök. Az e-rollereket érintő KRESZ-módosítás még mindig várat magára, pedig sürgető lenne a szabályozás.

Rácz István, a pécsi Sziget Autósiskola vezetője kérdésünkre – személyes véleményét megfogalmazva – elmondta, jogos, hogy így szabályoznák az e-rollereket.

– Pécsen, egyetemváros lévén rengeteg diák használja ezeket az e-rollereket, olyan külföldi diákok is, akiknek fogalmuk sincs arról, hogy nálunk hogyan kell közlekedni. Sokszor csak a járművezetők éberségén múlik, hogy nem történik baleset miattuk. Ezeket a nagyobb teljesítményű eszközöket, amelyek akár 40 km/h-s sebességgel is tudnak haladni, mindenféle ismeret hiányában bárki megveheti, és elindulhat vele a nagyvilágban. Azután, ha bármilyen balesetet okoz, nem vonható felelősségre, hiszen nincs kötelező biztosítása. Úgy gondolom, hogy az a 14 éves segédmotoros, aki most szerzett vezetői engedélyt, százszor többet tud, mint a vezetői engedély nélkül rollerére felpattanó közlekedő – magyarázta az iskolavezető.

Hozzátette, úgy látja, hogy nemcsak Magyarországon, hanem máshol se találják a helyét ezeknek az elektromos járműveknek, épp itt az ideje a szabályozásnak, de az sem véletlen, hogy eddig nem került napvilágra, keresik a jó megoldást.

Ha ugyanis úgy módosul a KRESZ, mint ahogy azt tervezik, tehát kötelező lesz a bukósisak, és a jogosítvány, akkor ezt az eszközt halálra ítélik, hiszen kizáródnak a használata alól az iskolába járó fiatalok, a jogosítvánnyal nem rendelkező használók, és azok, akik nem hajlandóak sisakot húzni.

Életveszélyes velük a közlekedés

Már a 10–12 éves kerékpárosokat is képezik a rendőrök, hogy ne úgy menjenek ki a többi közlekedő közé, hogy nincs KRESZ-ismeretük, ezzel szemben egy sokkal nagyobb teljesítményű járművet mindenféle ismeret nélkül is vezethetünk. Rácz István azt is elmondta, még vezetői engedéllyel is életveszélyes ezekkel az e-rollerekkel a közlekedés, hiszen nagyon sok motoros baleset van tavasztól nyár végéig. Ez pedig mind annak tudható be, hogy a járművezetők egyszerűen elfelejtik a motorosokat, nem látják őket hat hónapig, elszoknak tőlük. A rollerek is olyan helyeken bukkannak fel a semmiből, ahol nem számítanak rájuk az autóvezetők. Arról nem is beszélve, hogy a rolleresek teljesen védtelenek, tehát baleset esetén szinte biztos, hogy súlyosan megsérülnek.