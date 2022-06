– Néhány nagy név az elmúlt esztendőkből: Horgas Eszter, Kozma Orsi, Pocsai Kriszta, Tisza Bea, Szőke Szandra, most pedig Hajdu Klára zenekarával érkezik. Mitől ilyen népszerű a jazzénekesnők körében?

– Egyszerűen csak jól érzem magam ebben a zongorista szerepben, persze ez nem csupán kíséretet jelent, hanem százszázalékos zenei jelenlétet. S tudják azt is, hogy nem akarok senkit legyőzni a színpadon. Ez egy közös interaktív és egymásra reflektáló izgalmas együttlét minden fellépésnél.

– Igaz, hogy a lemezeket illetően is ilyen visszahúzódó?

– Tény, hogy több mint száz album megszületésénél voltam közreműködő, de saját lemezem csak egy van, big bandre készült három évvel ezelőtt. Pedig szerzeményem több CD-nyi született már, és a hangszerelésekből is össze lehetne rakni még egyszer annyit. Hamarosan pedig szeretnék kiadni önálló szóló-, valamint triólemezt is.

– Mennyire pécsi még?

– Itt nőttem fel, huszonéves koromig itt éltem, de a nővérem hosszú ideje külföldön van, édesanyám is Budapestre költözött, csak édesapám testvére maradt a családból Berkesden. Viszont a Király utcát, a Széchenyi teret minden baranyai fellépésemkor végigjárom, mert ifjúkorom nosztalgikus helyszínei.

– Mit takar az, hogy tehetségkutatók zenei vezetője, zenekarvezetője volt?

– Hát nem az X-faktort meg más tévés programokat, hanem a Bartók rádió különböző jazzhangszerekre és énekre szervezett versenyeit.

– Most Hajdú Klárával érkezik. Mutassa be ezt a formációt, és a péntek esti műsorukat.

– A kitűnő jazzénekesnővel immár harmadik esztendeje játszom együtt. Közös munkánk eredményeképpen készült idén egy népdalfeldolgozás-lemezünk saját hangszerelésekkel, ezt mutatjuk be olyan kiváló zenésztársakkal, mint Richter Ambrus dobos, Soós Márton bőgős és a vendégünk, Borbély Mihály fúvós.

– Játszik reggeltől estig. Van ezenfelül valamiféle hobbija?

– Igen, nemcsak játszom, de hallgatom is a jazzt. Mostanában leginkább Bill Evans és Fred Hersch játéka áll közel hozzám.

A Jókaiban kezdődött

Cseke Gábor 1971-ben született Pécsett. A Jókai utcai általánosba járt, a Széchenyi gimnáziumban érettségizett. Komolyzenei alapokat szerzett, majd Binder Károlynál kezdte a jazzjátékot. Korrepetitor a Zeneakadémián, rádiós tehetségkutatók közreműködője. Játszott a Budapest Jazz Orchestrában, Gyárfás István Quartetjében, Bolla Gábor, Tóth Viktor, Borbély Mihály zenekarában. Most a Modern Art Orchestrában, Hajdú Klára együttesében és az Oláh Szabolcs Quintettben aktív, továbbá Kozma Orsival lesz zenei bemutatója. Gyermekei: Lilla 22, Kamilla 20, Jácint 17 éves.