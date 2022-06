A Szent László-napi Lovagi Tornát a helyi önkormányzat és a vár történelmi hagyományőrző csapatának, a Compagnie d’Noir Történelmi Hagyományőrző Egyesülete szervezi.

A program a látogatóknak igazi középkori kalandot és hangulatot ígér. A várat sejtelmes fényekkel, az oda vezető utat több száz fáklyával világítják majd ki. Az elmesélt történetek, a katonák fegyverei és viseletei, a hölgyek kegyeiért vívott párviadalai és annak csatazajai, a parázson járás, a középkori zene és a körtánc időutazásra hívják majd a Máré-vár látogatóit.

A rendezvény a Múzeumok éjszakájával is összekapcsolódik, a lovagi torna után a látogatók végigjárhatják az épületbelsőben található vártörténeti tárlatot és az emeleten berendezett Kelet-Mecseki Legendárium című anyagot is. Ebből az alkalomból a látogatók felmászhatnak a gyilokjáróra is, hogy onnan is vethessenek egy-két pillantást a környező tájra Szent László-nap éjszakáján. További információ a vár honlapján és a vár, valamint a Máré Vári Viadalok Facebook-oldalakon található.