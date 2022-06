– Határon túliként itt állni köztetek természetes érzés, az lenne jó, ha ez így is maradna. Ez most rajtatok áll, akik itt vagytok, emlékeztek és hálát adtok Istennek a mai napért. Talán egyre többen felismerjük, hogy az Istenbe, Jézusba vetett hit által van a magyarnak megmaradása. Magyarként legyünk mi a békesség szigete ebben a felfordult világban – mondta a református püspök.

A megemlékezésen dr. Hoppál Péter államtitkár köszönetet mondott a szervező egyesületnek az értékőrző tevékenységéért, majd megosztotta gondolatait a résztvevőkkel.

– Ne feledjük, hogy 1921-ig három éven át a vasasi kertek végében húzódott az akkori országhatár, ugyanis Pécset és Baranya megye kétszáz települését elcsatolták a Szerb-Horvát-Szlovén Királysághoz. Ha a Nemzeti Hadsereg nem foglalja vissza a baranyai területeket, most mi is lehetnénk határon túli magyarok – emlékezett az államtitkár.

– Itt vagyunk most, huszonegyedik századi magyarok, területileg még mindig szétszakítva és széttagolva. De 2010 óta nagy, nemzeti egységben vagyunk, immár a határon túl is átívelő nemzetegyesítő közösség boldog hirdetőiként.

Hirdetjük, hogy nem vagyunk 10 milliós kis ország, hanem 15 milliós kultúrnemzet vagyunk, akik a történelmi események okán számos országban széttagolva élünk. A trianoni veszteségből származó kötelezettségünk pedig az, hogy erőforrásként tekintsünk egymásra, a 15 millió magyar, bárhol is élünk a világban – fogalmazta meg gondolatait Hoppál Péter.

A beszédeket követően a megemlékezésen összegyűlt egyesületek és civil szervezetek képviselői helyezték el koszorúikat. Az emlékező közösség Csajághy György tárogatómuzsikáját, valamint a Vasasi Bányász Fúvószenekar dallamait hallhatta. A megemlékezésen Pécs Város Mazsorett Együttese és Tánckara is ünnepi műsort adott.