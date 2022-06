Sok ezer egyetemistát érint ez a döntés érzékenyen, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájától ugyanis megtudtuk, hogy rengetegen értelmeztek félre egy törvénymódosítást és bíztak abban, hogy nyelvvizsga nélkül megkaphatják idén is a diplomájukat.

– Úgy gondoljuk, hogy a szomszédos országban zajló háború senkinek nem nehezíti meg a nyelvtanulási lehetőségeit és azt sem, hogy vizsgázzon – monda el ezzel kapcsolatos véleményét a kormány­infón a miniszterelnökséget vezető Gulyás Gergely.

A miniszter arra is kitért, hogy a kormány álláspontja szerint a diplomához szükséges a sikeres nyelvvizsga, mivel a versenyképesség egyik legfontosabb eleme, hogy aki diplomát szerez, az beszéljen idegen nyelveket.

Az érveléssel nehéz is lenne vitába szállni, ám ettől függetlenül még sok ezer – eddig a megúszásban reménykedő hallgató – került most nehéz helyzetbe. A Nyelvtudásért Egyesületnél ugyanis érdeklődésünkre elmondták, hogy idén alig jelentkeztek egyetemisták nyelvvizsgára.

Az egyesületnél úgy látják, hogy az elmúlt négy hónapban szinte eltűntek az egyetemista korosztályú vizsgázók, és a legtöbb nyelvvizsgázó a középiskolások közül került ki.

Mivel a minisztérium közlése szerint a mentesség kizárólag azokra vonatkozik, akik 2021. augusztus 31-ig sikeres záróvizsgát tettek, így hacsak nem lesz meg időben a nyelvvizsgájuk, hallgatók ezrei kerülhetnek emiatt bajba. Statisztikák szerint ugyanis évről évre 10–12 ezren vannak azok, akik letették összes záróvizsgájukat, megvolt az abszolutóriumuk, de a nyelvtudást igazoló vizsga hiányában nem vehették át a diplomájukat. Ez pedig egy elég abszurd helyzet annak tükrében, hogy az intézményes idegennyelv-oktatás már általános iskolában megkezdődik.