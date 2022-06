A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Szemészeti Klinika betegellátása június 7-től megváltozik, ezért aznap csak ügyeleti ellátás lesz elérhető. A Klinika Ambulanciája június 8-ától a Pécs, Rákóczi út 2. szám alatti telephelyen működik majd és a járóbeteg szakrendelések a Garay utca felől lesznek elérhetőek. A fekvőbeteg osztály és a Makula szakambulancia továbbra is a Pécs, Akác utca 1. alatti telephelyen üzemel majd, ahol a szemészeti ügyeleti ellátás is folyamatosan biztosítva lesz. A PTE külön felhívja a igyelmet, hogy az orr-szájmaszk viselése továbbra is kötelező a Klinikai Központ beteg­ellátó egységeiben.