Jó gondolat a kályha vagy egy kandalló beépítése, ám a jelentős beruházáson túl, sokkal jobban szennyezik a környezetet, erősen kéményfüggők, a fa sem olcsó, szénből is sokkal kevesebb van, mint pár évvel ezelőtt.

Léteznek viszont olyan egyszerű technikák, melyek a meglévő fűtést tehetik hatékonyabbá. Ilyen például a hőtükör. Ez egy fényes felületű, radiátor mögé helyezhető, méretre vágható polietilén hablemez hővisszaverő fóliával, mely a szobába tereli a hőt, s így nem fűtjük fölöslegesen a falat.

A hőtükör költsége elenyésző, ugyanakkor a tapasztalatok szerint 5-10 százalékkal is csökkentheti a fűtésköltséget. Segíthet az is, ha a radiátor tetejét esztétikus fedlappal takarjuk, mely a hőt ugyancsak a szoba közepe felé tereli. S elérjük azt is, hogy az ablaknál, a függöny mögött (ahol többnyire a radiátorok találhatók) nem alakul ki meleg légpárna.