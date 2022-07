Hirdeti, de mit is?

Péterffy Attila ugyanis nemrég elkezdte hirdetni a közösségi oldalán azt, hogy a japán Seiren gyár létszámot bővít, és úgy fogalmazott, hogy „komoly mérföldkőnek számít, hogy városunkba tudtuk csábítani".

Csakhogy a japán vállalat letelepedésében éppen a kormányzati támogatásra és akaratra volt szükség, hiszen egy ilyen világcég nem csupán a helyszínt biztosító önkormányzattal, hanem az adott ország kormányával is tárgyal. Szijjártó Péter májusban el is mondta a Dunántúli Naplónak, hogy tavaly három pécsi telephelyet érintő kiemelt működőtőke-beruházás kapcsán született pozitív döntés, amelyek összesen 260 munkahelyet és 19,4 milliárd forint értékű fejlesztést jelentenek a város számára. Ezek közül kiemelendő, hogy az autóipari belső anyagok, textilek gyártására szakosodott japán Seiren vállalat Pécsett hozza létre első európai gyáregységét. Ráadásul a nemzeti oldal részéről Hoppál Péter még a városvezetés pozitív hozzáállását is kiemelte a gyár letelepedése kapcsán.

Szilveszterkor azért volt „költséges parádé"

Hasonló módszert alkalmazott a baloldali városvezetés propagandacsapata akkor, amikor az augusztus 20-i tűzijáték kapcsán kijelentették, hogy „költséges parádé helyett az önkormányzat inkább a pécsiekre és a klímavédelemre fordítja forrásait". A bejelentés azért volt érdekes, mert évek óta nem volt tűzijáték Pécsen, de a baloldali propaganda arra sem tért ki, hogy egyébként szilveszterkor Pécsen is tartanak ilyen „költséges parádékat" ők is. Annak költségét 2020-ban például érdeklődésünkre üzleti titokra hivatkozva nem is árulták el.