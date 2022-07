– A madaraknak is sok folyadékra van szükségük a kánikula idején – hívja fel a figyelmet a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság.

– Egy jól elkészített itató a kertben a madarak gyülekezőhelyéül szolgálhat – ennek kialakításakor arra kell ügyelni, hogy lassan mélyüljön, a közepére pedig egy lapos kő kerüljön, ahol a madarak megállhatnak, leszállhatnak – hangsúlyozzák a szakemberek.

Fontos, hogy az itató árnyékos vagy félárnyékos helyre kerüljön – így védhetők az állatok a tűző napsütéstől, és a víz is kevésbé gyorsan párolog. Az itató elhelyezésénél emellett ügyelni kell arra is, hogy a kertbe tévedő és a madarakra veszélyt jelentő macskák számára elérhetetlen legyen. Az énekesmadarak számára fontos az is, hogy az itató közelében találjanak búvóhelyül szolgáló cserjéket, fiatal fákat, ahová veszély esetén gyorsan eljuthatnak.