A leginkább Tusványos néven ismert erdélyi fesztiválra meghívást kapott Dr. Kollár Lajos, a Professzorok Batthyány Köre elnöke, aki a szervezet céljairól, polgári értékrendjéről tartott előadást. Az ismert pécsi érsebész a terveiről is beszélt munkatársunknak.

Nagyjából két hónappal ezelőtt választották meg a Professzorok Batthyány Köre elnökének Dr. Kollár Lajost. A pécsi érsebész pedig - ígéretéhez híven - lendületet adott az egyesületként működő szervezetnek.

A napokban a székelyföldi Tusnádfürdőre, a XXXI. Bálványosi Szabadegyetem és Diáktáborba, közismertebb nevén Tusványosra kapott meghívást két tudóstársával.

- A korábbi években is tartottam már előadásokat a rendezvényen, nagy megtiszteltetés, hogy ezúttal is ott lehettem Kállay Kristóf meghívására - vágott bele Dr. Kollár Lajos. - A Professzorok Batthyány Körében rendkívül széles a tudásbázis, ezúttal két, Európában is ismert fizikust vihettem magammal: Bíró Tamást, aki a kör alelnöke, illetve Jakuszán Antalt - fogalmazott.

A szabadegyetemen immár hagyományosan megszervezi a kerekasztal-beszélgetéseit az Informatika a Társadalomért Egyesület. Az Infotér sátorban Kollár professzor a Batthyány Lajosról, Magyarország első alkotmányos miniszterelnökéről elnevezett kör hitvallását, a keresztény és polgári értékeit, valamint a célokat ismertette. Ezt követően a két említett tudós részvételével egy izgalmas panelbeszélgetés zajlott a mesterséges intelligencia témakörében.

A pécsi érsebész professzor rendkívül pozitívan értékelte a szabadegyetemet. Mint mondta, színes és érdekes programokon vehetett részt a nagyszámú közönség.

A tervekről szólva közölte, a Professzorok Batthyány Körének elnökeként keresi az együttműködési lehetőségeket más szervezetekkel. A Civil Összefogás Fórumával (CÖF) már megállapodást kötöttek, de itt nem állnak meg, és szeretnék elmélyíteni a kapcsolatot a Magyarságkutató Intézettel, a Nemzetstratégiai Kutatóintézettel és a Rákóczi Szövetséggel is.

Így lett a Tusványos elnevezés

A Kárpát-medence egyik legjelentősebb szellemi műhelyének tekinthető a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor. Első alkalommal 1989-ben szervezték meg. Eleinte Bálványosfürdő, később Tusnádfürdő adott otthont az eseménynek, ezek összevonásából született a Tusványos elnevezés. A többnapos rendezvényen a könnyűzenei koncertek és egyéb kulturális programok mellett beszélgetéseket, előadásokat is tartanak a politika, a tudományok, vagy éppen a sport témakörében. A szabadegyetemen évről évre elmondja nagy hatású, a világpolitikára is reflektáló beszédeit Orbán Viktor.

A rendezvényen pécsi, illetve a városhoz köthető politikusok is visszatérő vendégeknek számítanak. Az idei eseményen ott volt például Szili Katalin miniszterelnöki megbízott, illetve Hoppál Péter kulturális államtitkár.