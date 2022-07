A tavaly nyári akció tapasztalatai azt mutatták, hogy a korábbi évhez viszonyítva csökkent a termékek minőségére vonatkozó hibák aránya, azonban a leggyakoribb problémák higiéniai eredetűek voltak, és az előző évekhez viszonyítva több mulasztást tártak fel a dolgozók egészségügyi alkalmasságával és képzettségével, a nyomon-követhetőséggel, valamint a hűtési lánc fenntartásával kapcsolatban.

A fő ellenőrzési célterületek ezúttal is a turisztikai szempontból frekventált helyeken működő kereskedelmi és vendéglátó egységek. A fesztiválokon, vásárokon működő vállalkozások, büfé-kocsik esetében is kiemelt figyelmet kap az élelmiszerek megfelelő hőmérsékleten tartásának, és a vonatkozó dokumentáció vezetésének ellenőrzése, górcső alá veszi a hatóság a „repoharak” kezelését is, ezen kívül kiemelt figyelmet fordítanak többek közt az allergén információk megfelelő feltüntetésére is. Az ifjúsági és gyermektáborok étkeztetése szintén célterülete az akciónak.

Miután az egyszer használatos műanyagzacskókat egyre több helyen a vásárlók a saját, általuk vitt csomagolóanyagokkal pótolhatják, az idei ellenőrzés során az effajta ismeretlen higiéniai állapotú csomagolóanyagok élelmiszerbiztonsági kockázatát is vizsgálják.

A NAV tájékoztatta a vendéglátósokat

Hagyományteremtő jelleggel a NAV Baranya Megyei Adó- és Vámigazgatósága tájékoztató rendezvényt tartott a turisztikai szezon kezdetén, azzal a céllal, hogy a vendéglátással foglalkozó vállalkozások tisztában legyenek a rájuk vonatkozó szabályokkal. Többek közt a nyári ellenőrzésekről, a nyugta- és számlaadással, az online pénztárgép használatával, a leltárellenőrzéssel, a szabályos foglalkoztatással, valamint a jövedéki ellenőrzésekkel illetve a szállásadói tevékenységgel kapcsolatos tudnivalókról kaphattak tájékoztatást a fórumon az érdeklődők.