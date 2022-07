A falunap alkalmából főzőversenyt is tartanak szombaton a szokásokhoz híven, ez alkalommal azonban egy sztárvendég is érkezik, R. Kárpáti Péter a Barátok Köztből. Az Ízek viadala során elkészített ételeket személyesen ő fogja kóstolni, zsűrizni. Ugyanezen a napon délelőtt kilenctől kerül sok a Legendák viadala lovas találkozóra is ahol baranyai és környékbeli régiók lovasai tartanak ügyességi versenyt.