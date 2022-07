A klímaváltozás jelei, mint láttuk a kiszáradt horgásztó kapcsán is, nyilvánvalóvá váltak a településen. – Sorban tapasztaljuk a vízügyi korlátozásokat is Baranyában, ez arra késztet minket, hogy elébe menjünk a helyzetnek – mondta Bicsérd polgármestere, Vér József. – Összeültünk ezért az önkormányzat virágosításért felelős dolgozóival és a kertészekkel, hogy egyeztessünk a szükséges változtatásokról – folytatta. Az erős nap és a vízhiány ugyanis a településképet is átírhatja. Bicsérden sok évre visszanyúló hagyománya van a virágosításnak, az elmúlt években a Virágos Magyarország pályázaton többször értek el sikereket, élen járva Baranya megyében.