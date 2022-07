A kánikulában annyira forró téma a pécsi akvapark ügye, hogy miközben az önkormányzat a közlekedés helyzetéről kérdezné meg a pécsieket, addig az ezzel kapcsolatos Facebook-poszt alatt többen is inkább a vizes létesítmény hiányát róják fel a pécsi polgármesternek. Péterffy Attila viszont már egy hónappal ezelőtt lehűtötte a heveskedők kedélyét azzal, hogy a Dunántúli Napló munkatársának kérdésére bevallotta: ebben a ciklusban – tehát a következő két évben – nem kezdik el a létesítmény építését, holott korábban éppen azzal kampányolt a baloldal, hogy "ezt is helyre teszik". Nem véletlenül vallotta ezt be a sajtónak, hiszen még az építészeti ötletpályázatot sem folytatták le, de a tervekről, vagy az 51 milliárdos finanszírozási háttér előteremtéséről már nem igazán beszélnek.

Pedig Péterffy Attila még sportberuházásokért felelős polgármesteri biztost is kinevezett az MSZP-s Török Ottó személyében, aki a Gyurcsány-kormány alatt államtitkár volt. A lobbistát 2020 óta havi 1,1 millióért foglalkoztatják, de előtte már 716 ezer forintos tanácsadói fizetést is kapott. A feladatai között egyébként kiemelt volt az akvaparkkal kapcsolatos ügyek intézése is. A tevékenységét azonban már másfél éve is súlyos kritikák érték, volt olyan baloldali politikus, aki a munkáját ellenőrizhetetlennek minősítette.

Török Ottó szerződését a fentiek ellenére most nyár elején meghosszabbították, holott az csupán szeptemberben járt volna le.

Érdekesség, hogy miután sem a futballstadion, sem a tanuszoda, sem a fedett jégpálya, sem az akvapark nem készült el, illetve ezek egyikének építését sem kezdték még el, immár a 2022-2029. évekre vonatkozó Sportstratégia fejlesztési projektjei között szerepeltek ezeket. Péterffy Attila által jegyzett újabb biztosi megbízással kapcsolatos előterjesztésben ellenben éppen erre hivatkozva bízták meg újabb egy évre Török Ottót a munkával.

A megbízás tárgya Pécs sportéletének, illetve a sporthoz kapcsolódó létesítmények fejlesztéséhez, mint az önkormányzat egyik alaptevékenységéhez kötődő tanácsadói feladatellátás – szólt az indoklás.

Évente tehát több mint 13 millióba kerül a biztosi kinevezés: ha az eddig rááldozott és a ciklus végéig hátralévő időszakot tekintjük, akkor összesen több mint 50 millió forintba kerülhet a pécsieknek a fővárosi lobbista. Ez az összeg nagyjából a fele annak, amennyire – a pécsi önkormányzat szerint is – az orfűi akvapark kinyitásához szükség lett volna, erről az állítólagos pénzhiányra hivatkozva letettek.

Pécsen egyébként a sportterületért a PSN Zrt. vezérigazgatója, Máté János, az MSZP-s Nyőgéri Lajos alpolgármester, valamint a jobbikos Fogarasi Gábor a sportbizottsági elnök is felel, és az önkormányzati körbe tartozó beruházásokat rendszerint a Pécs Városfejlesztési NZrt. vezényli le.

Az MSZP-sek egyébiránt már 2004-ben megígérték, hogy a Balokányban élményfürdő és wellnessközpont lesz. Az egykor nyári napokon pécsiekkel megtelő Balokányfürdőt később egy családi ház áráért eladták a szocialisták. Bár a tulajdonos magáncég többször is nyert pályázati forrást a felújításra, a terület hasznosítására, de ezekről végül lemondtak.