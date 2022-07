Nem kizárt, hogy politikai megfontolásokból sem siettették a pécsi akvapark építését a baloldaliak, hiszen egy ilyen volumenű projekt számos buktatóval járhat, és erre Baranyából is akad példa. Szigetváron másfél évtizede indult el a gyógyfürdő fejlesztése, amely jóval kisebb volumenű beruházás volt, mint amire Pécsen készülnek, és amivel kapcsolatban – még 2020-as árakon – több mint 50 milliárd forintos költségeket emlegetnek. Ennek ellenére a kivitelezés ott is két évet csúszott, a fővállalkozóval szerződést is kellett bontani, valamint új vállalkozót kellett a projekttel megbízni. A munkálatok ráadásul 870 millióról 1,2 milliárdra emelkedtek.

A szigetvári fejlesztés már lényegét tekintve is különbözött a pécsitől, ott megfelelő mennyiségű, elég meleg, 62 fokos, ásványi sókban gazdag gyógyvíz állt rendelkezésre már a kezdetektől fogva a létesítményhez, a megyeszékhelyen viszont éppen emiatt vizsgálódtak hosszú ideig. Még a hőerőmű által megtermelt, de nem hasznosított energia felhasználása is szóba került.

Aztán nemrégiben Péterffy Attila pécsi polgármester már azt is bevallotta, hogy ebben a ciklusban már nem indul el a beruházás.

Racionálisan nézve a jelenlegi európai gazdasági helyzetben, az ukrán-orosz háború miatt elszabaduló energiaárak mellett egyelőre az is nagy kérdés, hogy egy ilyen jóléti fejlesztésre lesz-e belátható időn belül finanszírozási háttér. Hiszen várhatóan az energiahatékonysági fejlesztések kerülnek fókuszba az Európai Unión belül is. Arról nem is beszélve, hogy az építőiparban tapasztalt áremelkedés további bizonytalanságot jelent a pénzügyi hátteret illetően.

Az MSZP-DK-s városvezetés ugyanakkor azért is igyekszik fenntartani azt a kommunikációt, hogy a pécsi akvapark ügyében "dolgoznak" – ami hotellel, uszodával is kiegészülne –, mert az egyik legnagyobb választási ígéretük ennek megvalósítása volt, sőt még 2020-ban is erről beszélt a városvezető.

Ebbe a sorba illeszthető az is, hogy a gazdasági bizottság tárgyalja majd a létesítmény tervpályázatáról szóló előterjesztést, amit már korábban is úgy értékelt a nemzeti oldal, hogy ezzel csupán "lufit fújnak a baloldaliak" és "színes látványtervekkel ámítanák a pécsieket", amik helyett inkább a pénzügyi feltételek biztosításán kellene először munkálkodni.