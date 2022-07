„Gyerekek! Elkészült a játszótér, használhatjátok! Kedves Anyukák! Ti meg használhatjátok a padot. (De csúszdázhattok is!)” – írta a közösségi oldalán Horváth István vajszlói polgármester. Az ormánsági nagyközség első embere ugyanis bemutatta azt az új parkot, ahol fából készült mérleghinták, új fali mászókák, kisebb játékvár is várja a kicsiket, nagyokat. Azt is megemlítette, hogy igény esetén akár körbe is kerítik a létesítményt.