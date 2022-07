2022. augusztus 1-től változik a Pécsi Tudományegyetem Botanikus Kertjének nyitva tartása. Egyrészt már szombati napokon is lehet majd látogatni a kertet, másrészt a koraesti órákba nyúlóan is meg lehet tekinteni az üvegházakat, és növényvásárlásra is lesz lehetőség.

Nyitvatartás:

Április 1-től Október 31.-ig:

Hétfő Szünnap Kedd-Szombat 10-18 óráig

November 1-től Március 31-ig:

Hétfő Szünnap Kedd-Szombat 8-16 óráig

Zárás előtt fél órával az üvegházakba történő belépés, jegykiadás és növényvásárlás már nem lehetséges.

A kert külső gyűjteményei az Ifjúság úti kampusz nyitvatartási ideje alatt szabadon látogathatók

Növényértékesítés:

Keddtől szombatig: 10.00-17.30, illetve 8.00-15.30 óráig!

Környezetkímélő célból és a szállíthatóság érdekében kérjük, szatyrot, csomagoló anyagot hozzanak magukkal!

Belépőjegyárak:

Felnőtt 1.000 Ft/fő Diák 700 Ft/fő Nyugdíjas 700 Ft/fő Családi jegy (2 felnőtt+2 gyerek, 14 éves korig) 3.300 Ft/fő Csoportos felnőtt 15 főig 10.000 Ft/fő Csoportos felnőtt 30 főig 15000 Ft/fő Csoportos diák 15 főig 7.000 Ft/fő Csoportos felnőtt 30 főig 10.000 Ft/fő PTE Alumni-tag kedvezmény (csak a belépőjegy árából) 20% PTE dolgozó/hallgató (csak a belépőjegy árából) 20%

Szolgáltatások előre egyeztetett időpontban:

Fotós jegy (gyermek, esküvői és divatfotózás, max. 4 fő) 15.000 Ft Kertvezetés kb. 1,5 óra 20.000 Ft

Gyermekeknek az üvegházak látogatása 6 éves korig ingyenes.

Fenti áraink a létszámok, rendezvények, stb. esetén módosulhatnak.