A sport sokkal inkább összeköt, mint elválaszt – hangsúlyozta a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, Soltész Miklós, aki ha már jelen volt, akkor kapott az alkalmon, és a gyerekekkel együtt hajóra szállt. Emellett az államtitkár arra biztatta a határokon túl élő diákokat, hogy szolgálják nemzetüket és a nemzetek közötti békességet, valamint adják tovább a nemzeti gondolkodást.

Az eseményen tiszteletét vette Őri László, a Baranya Megyei Közgyűlés elnöke is, aki elmondása szerint sok barátságot, és számos élményt szerzett annak idején a nyári táborokban, így bízik abban, hogy a külhoni tanulók is felejthetetlen élménnyel gazdagodnak.

A Kárpát-medencei Vitorlás Táborok ötletgazdája, Kollár Lajos négy évvel ezelőtt, egy előadása után döntött úgy, hogy jó lenne, ha nem csak mesélhetne a vitorlázás élményéről a helyi fiataloknak, hanem meg is tudná velük ismertetni annak gazdag élményvilágát a magyar tavakon. Mint megtudtuk, már az első esztendőben is 70-80 határon túli fiatal érkezett Orfűre, így jól látható, hogy ez a szám évről-évre emelkedik. A vitorlázás tudományának elsajátításához egy élet is kevés, de egy vitorlástábor elég, hogy beleszeressenek a sportágba.