– A kritikák, a viták inkább a kari vezetők felől érkeztek. Velük történt bármilyen egyeztetés?

– Jelenleg a legnagyobb problémának azt látom, hogy még a vezetők egy része sem érti, hogy milyen pozitív változásokat hozhat ez az átalakulás. Éppen ezért én bárkihez elmegyek, bárkit tájékoztatok, bárkinek elmondom, hogy milyen lehetőségek vannak. Azt mondom el ilyenkor elsőként, hogy másfél-kétszer annyi pénz van, mint korábban – a kérdés nem az, hogy felhasználjuk-e vagy sem, hanem az, hogy miként hasznosuljon. Ha egy kar bérben akarja, akkor legyen bérben, ha fejleszteni akar, akkor fejlesztünk. Tavaly ősszel létrehoztunk négy olyan alapot, amely korábban vagy nem létezett, vagy a kevés forrás miatt leállt, pont azért, hogy ez is megkönnyítse a hatékony és gyors ügyintézést, és felszámolja a bürokratikus útvesztőket. Például gyengén állunk külföldi oktatókban – létrehoztunk ezért egy 100 millió forintos alapot, hogy idehozzunk nemzetközi oktatókat. De például tudjuk támogatni a publikációt is, erre 60 milliós alapot hoztunk létre. Folyamatosan teremtek lehetőséget a nyílt beszélgetésre azzal, hogy elmegyek minden karra, de az ajtóm is mindig nyitva áll mindenki előtt. Ma délelőtt például három helyen voltam tárgyalni, és délután is jönnek hozzám. A vitákra is nyitott vagyok, mert én tudom, hogy mi a jó ebben, de azt az élet hozza, hogy a megvalósítások kapcsán esetleg milyen gondok merülnek fel. Ugyanakkor többek között azért van az alapítvány, hogy ezeket a gondokat megszüntesse, vagy segítse a felmerülő problémák elhárítását.