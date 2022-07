A parlagfű ellen azért is folyik harc már évtizedek óta, mert ez a növény okozza a legtöbb allergiás tünetet, egyedül is többet, mint más allergén növények együttvéve.

A jogszabály szerint a földhasználó – értelemszerűen közterületen a városüzemeltető társaság – köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, majd pedig folyamatosan védekezni ellene.

Lapunknak elküldött olvasói fotón kivehető, hogy a Tettye tértől lefelé, a Böckh János utca kőburkolata közül bújnak ki a parlagfüvek –egyéb gazok mellett –, ami vélhetően annak az esőzésnek is köszönhető, ami másodjára is elsodorta a Hamerli-parkot a Vince utcában.

A tettyei helyszínnel kapcsolatban az is pikáns, hogy a védekezési kötelezettség teljesítését ugyan a külterületen a Baranya Megyei Kormányhivatal ingatlanügyi hatósága ellenőrzi, de belterületen a jegyző, azaz az önkormányzati céget kellene felszólítania a védekezésre - amennyiben valóban a Biokom dolga lenne ez.

Lényeges kérdés ugyanis, hogy Böckh János utcában található oldalsó, kikövezett sáv – ahol a gazok növekednek – az út részének, vagy vízelvezető ároknak minősül-e. A jogszabály szerint ugyanis az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni nemcsak az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület), hanem a nyílt árok tisztántartásáról is, ami a gyomok eltávolítását is jelenti a közterületről.