Baranyaiként különösen praktikus üdülő célpont lehet a barátságos tengerparti nyaraló paradicsom, Pécsről ugyanis kicsivel több mint öt óra alatt megközelíthető. Rendkívül barátságos, sok-sok éteremmel, szuvenir árusokkal tarkított partszakasza összeér a belvárossal, a népes nyaraló közönség jelenléte ellenére is nyugalmat áraszt.

Először három és fél évesen látogattam el családommal a helyszínre. Első tevékenységem az akkor először látott tengerbe csobbanás volt – akkor éppen ruhástól –, majd a sós víz nyalogatása és a városban szaladgálás is kedves elfoglaltsággá vált.

Bármennyire aprócska is voltam, egy emlékkép különösen élénken megmaradt: ellátogattunk egy nagy, tágas, kastélyszerű épület udvarára, ahol lelkesen fényképezkedtem és futkároztam.

Idén nyáron, egy hirtelen elhatározásra döntöttünk úgy, hogy egy hétvégét eltöltünk újra itt, a régen kedvessé vált városban.

Az első alkalomnál némileg tájékozottabb fejjel érkezve, a város központjában felállított információs táblák segítségével aztán kibontakozott előttem a település története és az, hogy a kedvenc udvarom az eredetileg 1412-ben, Frangepán Miklós által alapított pálos kolostorhoz tartozik. A rend 18. századi átmeneti feloszlatásával azonban más célokra kezdték használni, kórház, majd gyermekotthon és üdülő lett, most pedig szállodaként működik. Az egykori kolostor épületéhez azonban továbbra is szervesen kapcsolódik a ma is működő Szűz Mária templom – a vasárnap esti szentmise alkalmából úgy megtelt látogatókkal, hogy több család már a bejárat előtti kis térről tudott csak részt venni.

Évtizedek teltek el, mire felfedeztem, hogy a szülővárosomhoz, Pécshez is ezer szállal kötődő pálos rendnek köszönhető sok szempontból a település különleges összképe és hangulata. Azt is megtudtam, hogy az egykor az Osztrák-Magyar Monarchiához tartozó város kolostora adta meg a kezdő lökést a település fejlődéséhez – ezt követően vált kulturálisan is meghatározóvá.

A templom és a ma hotelként működő épületrész között átvezető kis folyosó mini múzeumként állít emléket Juraj Julije Klović, olaszosan Giulio Clovio reneszánsz miniatúrafestőnek, aki korának kiemelkedő művésze volt. Ő ugyanis itt, a fehér barátok szkriptóriumában vette első festőleckéit. Később Rómában alkotott, s itt is van eltemetve, a San Pietro in Vincoli templomban, ahol Péter apostol bilincseit őrzik. Sírja Michelangelo híres, egy fordítási tévedés miatt szarvakkal ábrázolt Mózes szobra mellett található – tudtam meg az emléktábláról. Rájöttem, mivel jártam már ebben a római templomban, tudtom nélkül Klović mester nyughelyére is eljutottam.

A szálak tehát sokszorosan összekapcsolódtak, s a felfedezés csodálkozása már-már a tengerre vetett első pillantás élményét idézte. Lehet különös egybeesés, vagy inkább annak a jele, hogy bizonyos dolgok egy életen át akkor is újra meg újra megtalálnak, amikor még csak nem is keressük őket.