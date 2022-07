– Az motivált, hogy ha most nem gyűjtöm össze az egykori zsidóság történetét, talán örökre feledésbe merül, ilyen szempontból az utolsó pillanatban vagyunk – mondta Borjáti Balázs. Ilyen mélységben korábban senki nem foglalkozott a település izraelita lakosságát illetően. Hozzátette, sokat tettek a városért az egykori lakók, érdemes méltó módon megőrizni emléküket. Kutatása a dualizmus koráig tekint vissza, számos helytörténeti, levéltári forrást keresett elő, mára egészen részletes információk birtokába került.

A több száz főt számláló zsidó közösségből a háború után 34-en maradtak, mára már nem maradt fenn működő hitélet, az elhagyott zsinagógát az 1960-as években alakították könyvtárrá.

– A zsidó lakosság meghatározó szerepet játszott a helyi kereskedelemben és a pénzintézetekben, több szálloda alapítása kötődik a nevükhöz. Fontos megemlíteni, hogy a fényképészet is általuk jelent meg a településen. Több jelentős zsidó fotográfus dolgozott Szigetváron – mondta a kutató.

A Horváth Márk téri díszes saroképület például egykor a leghíresebb fényképész, Goldstein Hermin lakása és műterme volt, a 20. század elejétől a háborúíg dolgozott itt, majd deportálták Auschwitzba és a haláltáborban vesztette életét.

A Rákóczi utcában most is áll Neumann Lipót egykori cipőgyára, ezzel indult el az iparág Szigetváron – máig működik két cipőgyár is.

A Zrínyi és a Kossuth téren is több, egykor zsidó tulajdonban lévő házzal találkozhatnak a túra résztvevői. A kutatás során egy ijesztő, féltékenységből elkövetett gyilkossági ügy is napvilágot látott, ennek történetét is megismerhetik.

Az emléktúra csak egy állomás, a jövőben a lehetőségekhez mérten a tervek közt szerepel egy zsidó emlékmúzeum kialakítása az utolsó élő helyi Holokauszt-túlélő háza helyén, valamint a kutatás eredményeit is szeretnék közkinccsé tenni.