A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal tanácsa szerint a kertekben a levéltetvek elleni védekezésre használt, szintetikus piretroid hatóanyagú rovarölő szerekkel lehet az első egyedek megjelenésétől védekezni, ezt azonban nehezíti, hogy a termésérés, a szedés időszakában is tömegesen jelen vannak a poloskák.

Különböző módszereket is javasolnak a zöldségek és a gyümölcsök megóvására, a poloskák gyérítésére – a kiskertekben a paradicsom, paprika mellé szappanos vízzel megtöltött sárga tálak kihelyezésével érdemes próbálkozni, mert a sárga szín sok más rovar mellett a poloskákat is vonzza. A paradicsom megvédhető, ha sűrű szövésű anyagból készült zsákokat kötöznek a gazdák a növényre. A módszer előnye, hogy költségkímélő, és akkor is alkalmazható, ha már megjelentek a kertben a poloskák. Az ágyások fölé is kerülhet sűrű szövésű szúnyoghálóból készített házszerű építmény – a kártevők ezen nem tudnak átjutni a terméshez.

Egyesek csalogatnak, mások riasztanak

Vannak gazdák, akik a csalogató növényekben látják a megoldást – a megvédendő növények köré néhány szál búzát ültetve állítólag elterelhető a poloskák nagy része, a teljes érésben levő szemek a kalászban vonzzák a kártevőket, így aztán könnyű a begyűjtésük. Csalinövényként lehet még próbálkozni koriander ültetésével, de a csalán is hatásos lehet.

Mások inkább a riasztónövényekre esküsznek, ezért mentával, bazsalikommal, fokhagymával ölelik körbe a paradicsomot és paprikát a kertben.