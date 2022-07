Baranyában gyakori, hogy őz, szarvas ugrik az autó elé. Volt olyan eset, hogy egy több száz egyedből álló csorda vonult át az úttesten Geresdlaknál, szerencsére baleset nem történt, de számos esetben előfordult, hogy az állatok az autónak rohantak. Ha mégis megtörténik a baj, értesítsük a rendőrséget, mert ez közúti balesetnek minősül.

Tavaly Hoppál Péter, fideszes országgyűlési képviselő is így cselekedett, mikor szolgálati autójával szarvasvonulásba hajtott bele Kémesnél. A politikus megvárta a kiérkező helyszínelőket, akik megállapították, hogy az ütközés elkerülhetetlen volt. A képviselő a közösségi oldalán beszámolt arról is, hogy természetesen a szondáztatás sem maradt el. Ezzel bizonyosodott, hogy nem fogyasztott alkoholt.

A rendőrség elmondta, ha vadgázolás történt, mindent meg kell tenni a további balesetek elkerüléséért. Amennyire lehet, félre kell állni az útból, bekapcsolni a vészvillogót, és kitenni az elakadásjelző háromszöget, majd a rendőrséget kell hívni az európai segélyhívószámon (112). A kiérkező baleseti helyszínelő vizsgálja, hogy a járművezető részéről megállapítható-e valamely KRESZ-szabály megsértése. Ha igen, akkor azt szankcionálja.

A dudálás segít

A rendőrség több tudnivalót is összeállított az autósoknak. Ez alapján, ha vadat lát, lassítson gépkocsijával, mivel a vadállatok kiszámíthatatlanul viselkednek. Van, hogy nem mozdulnak, de az is lehet, hogy megugranak és valamelyik irányba vágtatni kezdenek. Ha egy őzet vagy szarvast látott, számítson többre is, mivel ezek az állatok általában csoportokba verődnek. A fényszóróba nézve nem biztos, hogy látják a járművet, a hangjelzés segíthet nekik, hogy tudják merről jön a veszély. Vigyázzon azonban, ha az állat nem az úton áll. Lehet, hogy a hangtól megriad, és pont a jármű elé ugrik.