Ünnepélyes keretek között, miniszteri részvétellel adták át a közel négymilliárd forintból, kormányzati támogatással épült új vásárcsarnokot a megyeszékhelyen néhány héttel ezelőtt. Az épületen belül több büfé, hamburgeres, lángosos is helyet kapott, van üveges borokat áruló pult is, de az épületen belül és a környékén nem lehet italt fogyasztani – elvileg.

– A régi csarnokban, kívülről megközelíthető helyen működött a kocsmám, amelynek nagyon jó törzsgárdája volt, sok idős ember tért be egy-egy fröccsre hozzánk – mesélte lapunknak Harcos Zoltán. – Már korábban is tudtam, hogy nem lehet majd az új csarnokban alkoholos italt fogyasztani, így nem is ért meglepetésként, hogy nem tudok átköltözni a régi helyről.

A kocsmáros szavaiból az is kiderült, hogy az önkormányzati döntést most azért is tartja furcsának, mert a csarnokban működő, szintén kívülről megközelíthető trafikban lehet szeszesitalt vásárolni, amit – ahogy ezt máshol is tapasztalhatjuk – a környéken fogyasztanak el. Lapunk munkatársa egyébként éppen szerda dél körül is látta, amint az új padokat már birtokba is vették a hajléktalanok a csarnoknál.

– Ez mitől kulturáltabb annál, mintha a Vásárcsarnokban működne kocsma? – tette fel a kérdést, hozzátéve, hogy a létesítményben kialakított étterem sem nyitott még ki, kérdés az is, hogy erre mikor kerül sor.

Harcos elmondta azt is, hogy ugyan számára is felajánlották, hogy nyithat ételt árusító helyet az új létesítményben, de ő nem foglalkozott büfével korábban, ezért nem is vállalta. A bérleti díj a régi helyen sem volt túl olcsó, havonta 170 ezer forintot fizetett nagyjából 40 négyzetméterért, most viszont kisebb területért, 18 négyzetméterért kértek volna ugyanennyit – persze ehhez járt volna az ételudvar közös használata is.

Lapunk megkereste a Pécsi Közterület-felügyeletet is. A szervezet vezetője, Märcz János közölte, az engedélyeket nem ők adják ki, a szeszesital fogyasztással más területeken találkoztak már, az új Vásárcsarnoknál még nem került előtérbe ez a probléma, de fokozni fogják-e tekintetben az ellenőrzéseket itt is.