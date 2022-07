– Évek óta egyre több baj volt a híddal. Az építmény fa szerkezete elkorhadt, többször leszakadt a járófelület és pótolni kellett faelemeket. Ezért tavaly döntöttünk a felújításáról, amit most végeztek el a Biokom NKft. munkatársai, ezúton is köszönöm nekik a gyors és alapos munkát. Aki járt már itt korábban, az azonnal látni fogja a változást, mert nemcsak szebb lett a híd, de stabilabb és biztonságosabb is – mondta el Auth István, a terület egyéni önkormányzati képviselője.