Egy nagy családi nyaralás előtt – legyen szó külföldi vagy hazai utazásról – érdemes időt szentelni arra, hogy összeállítsuk az útipatikánkat, egy kis helyen elférő mini gyógyszertárat, mely segítségünkre lehet a bajban. De mivel is vértezzük fel magunkat a várva várt út előtt? Dr. Télessy István gyógyszerész, a PTE Gyógyszerésztudományi Kar Gyógyszerészeti Intézetének és Klinikai Központi Gyógyszertárának címzetes egyetemi docense válaszol.

„Egy Webbeteg- és a Szinopszis-felmérés alapján az útipatikák legkedveltebb tartozékai a következőket tartalmazták: fájdalomcsillapítót, napégés elleni szereket, a szúnyogriasztót, kötszert, fertőtlenítőszert, széntablettát, lázmérőt, hányás elleni szert és zúzódás, ficam kezelésére gyulladáscsökkentő krémet vagy gélt tartalmazott. Érdekes, hogy a megkérdezettek több, mint 10%-a még altatót és hashajtót is visz magával útipatikájában. Ez fokozott gondosságra és/vagy önismeretre utal” – mondta el Télessy István.

A szezonalitás szintén egy olyan faktor, amely testre szabhatja útipatikánk jellegét, hiszen a téli időszakban is közkedvelt az utazás vagy melegebb éghajlatra, vagy a téli sportokat űzők körében. Ha valaki télen utazik, másra kell készülni, mint nyáron vagy ősszel. Vagy, ha valaki egyedül utazik, másképpen kell összeállítani az útipatikát, mint ha családdal menne, és az sem mindegy, hogy idősek vannak-e az utazók között. Szóval, ennek megfelelően, érthető módon, eltérő az útipatika összetétele; nincs egyetlen jól bevált standard. Vannak azonban alapvető készítmények, melyek nem hiányozhatnak a poggyászunkból.

1. Fájdalomcsillapító

Minden útipatika kötelező kelléke a fájdalomcsillapító, habár dr. Télessy István szerint egységes útipatika-recept nincs, valamilyen márkájú és típusú fájdalomcsillapító biztosan megtalálható a családok útipatikájában. „A fájdalomcsillapító közül azokat preferáljuk az útipatikába, amelyek gyulladáscsökkentő és lázcsillapító hatáskomponenssel is rendelkeznek, ezért ide én az ibuprofent és a mérsékelt COX-2 gátlókat tanácsolom” – fogalmaz a gyógyszerész.

2. Leégés elleni spray / krém / hab

A nyári napsütés sokaknak okoz leégést, ilyenkor a bőr hűtése és nyugtatása lényeges feladat. Ez történhet hideg vízzel (tusolás vagy borogatás), de célszerű akár alkoholos hűtőspray-vel és bőrtápláló panthenolt is tartalmazó lágy krémmel vagy habbal kezelni a leégett bőrt.

3. Csípések kezelésére alkalmas gélek

Az úticsomag része lehet a Fenistil vagy Novosil gél is, melyek a csípések (szúnyog, bögöly, de pl. a medúza is) esetén enyhítik a lokális gyulladásos reakciót és fájdalmat, viszketést is. Dr. Télessy István emlékeztet, ma már tudjuk, hogy a kalcium nem alkalmas allergiás reakció kezelésére, helyette valamilyen hisztamin-antagonista javasolt.

4. Torokfertőtlenítők

A nagy meleg elől klimatizált helyiségben enyhülést keresők sokszor átesnek a ló másik oldalára, s megfáznak. Ilyen esetekre a torokfertőtlenítők és/vagy az őszi-téli megfázás során javasolt készítmények az irányadók. Ehhez csatlakozzon a dekongesztáns orrcsepp is, mely váratlan allergiás rinitisz esetében is jó szolgálatot tesz az utazónak.

5. Szemcsepp

Az erős napfény és az uszoda vize szemgyulladást okozhat, erre gyulladáscsökkentő szemcsepp a megfelelő kezelés.

6. Gyomorpanaszokra alkalmas készítmények / hányinger-csillapító

A gyógyszerész szerint a klasszikus nyaralási készítmények közé tartozhat a túlevés éstúlivás” utólagos kezelésére szolgáló szerek: az emésztést elősegítő enzimkészítmények, valamint a másnaposság ellenszerei, esetleg a gyomorégés és reflux akut ellátására alkalmas szerek. A hányinger-hányás csillapító is ide tartozik, ami nem csak az utazási betegség során használható, hiszen pl. egy napszúrás is okozhat hányást, hányingert.

+1: Kérjük ki a patikus tanácsát!

Ha bizonytalanok vagyunk az útipatika összeállításában, bátran térjünk be egy patikába és kérjük ki a gyógyszerész tanácsait. Részletesen írjuk körül az utazás jellegét: milyen éghajlatra, milyen országba, milyen módon utazunk, ennek fényében pedig a gyógyszerész a legcélszerűbben összeállított útipatikát tudja majd javasolni.

A kevés egészségügyi tapasztalattal, tudással rendelkezőknek érdemes külön listát készíteni arról, hogy mi mire való, hogyan kell használni és/vagy milyen adagolás mellett érik el a kívánt hatást. Ugyancsak fontos felhívni a figyelmet a gyakoribb mellékhatásokra, nehogy megijedjenek egy váratlan reakciótól, ami elriasztaná a beteget a helyes gyógyszer megfelelő ideig tartó alkalmazásától– teszi hozzá Dr. Télessy István.