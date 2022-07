Nem is olyan régen ért véget a Fishing On Orfű, a festői fekvésű települést újra fiatalok vették a birtokukba, ugyanis hétfőn elkezdődött a IV. Kárpát-medencei Vitorlás Tábor. A Rákóczi Szövetség és a Tabu Sailing Team vitorlásegyesület közös szervezésében ebben az évben százhetven külhoni fiatal sajátíthatja el a vitorlázás alapjait az anyaország több helyszínén, így Orfűn, Tihanyban és Nyékládházán. Mellette természetesen örök élményeket szerezhetnek.

– Önök őrzik azt, ami ennek a nemzetnek a legfontosabb, az identitást. Magyarul beszélnek, magyar iskolába járnak, magyarul számolnak, magyarul imádkoznak. Egyrészről szeretném, hogy ezt a felelősségvállalást tovább vigyék magukkal, ugyanakkor köszönjék meg a saját szüleiknek, nagyszüleiknek, hogy önöket magyarként nevelték – osztotta meg gondolatait Szili Katalin.

A Kárpát-medencei Vitorlás Táborok ötletgazdája, Kollár Lajos négy évvel ezelőtt, egy előadása után döntött úgy, hogy jó lenne, ha nem csak mesélhetne a vitorlázás élményéről a helyi fiataloknak, hanem meg is tudná velük ismertetni annak gazdag élményvilágát a magyar tavakon. Mint megtudtuk, már az első esztendőben is 70-80 határon túli fiatal érkezett Orfűre, így jól látható, hogy ez a szám évről-évre emelkedik. Igaz, a vitorlázás tudományának elsajátításához egy élet is kevés, de sokaknak elég egy vitorlástábor, hogy egyből beleszeressenek a sportágba, ami az első lépés afelé, hogy később versenyszerűen űzzék azt.